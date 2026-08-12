Regreso a Clases 2026: Profeco analiza útiles escolares, habrá una feria para comprar materiales

Las clases del ciclo escolar 2026-2027 están por comenzar, y para que las madres, padres y tutores puedan asegurarse de iniciar con el pie derecho, la Profeco anunció que realizarán una Feria de Regreso a Clases.

Además de la Feria de Regreso a Clases que se realizará el 15 y 16 de agosto; en un horario de 09:00 a 18:00 horas en Expo Reforma de la Ciudad de México, con entrada gratuita, también se realizó un estudio de varios útiles escolares.

¿Ya tienes todo listo para el regreso a clases?

Si todavía te falta algo, date una vuelta por la Feria de Regreso a Clases Profeco 2026. 🛍️📚

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Encontrarás útiles, mochilas, ropa, calzado, libros, además de descuentos y promociones.



✂️ También habrá… pic.twitter.com/EuhaPJQSzE — Profeco (@Profeco) August 13, 2026

En la revista del Consumidor de la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) se informó sobre un estudio de calidad que realizaron en diversos artículos escolares en el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

En total se analizaron 94 productos, de los cuales fueron 34 tipos de cuaderno, 23 tipos de lápices de color, 15 gomas blancas para borrar que no están hechas de migajón, 9 juegos de geometría, 16 sacapuntas, y 14 bolígrafos.

📐 Juegos de geometría con cualidades semejantes, pero con precios muy diferentes son algunos de los resultados del #EstudioDeCalidad que publicamos en nuestra @RdelConsumidor de agosto.



Consulten el análisis en https://t.co/7jg19HuBjP, también pusimos a prueba cuadernos,… pic.twitter.com/YRGpwZjeUx — Iván Escalante (@ivan_escalante) August 10, 2026

Estudio de útiles escolares de la Profeco

La Profeco verificó que los productos incluyeran la información comercial correspondiente, y en cada tipo de artículo escolar se realizaron distintas pruebas par verificar su calidad.

Cuadernos de tamaño profesional: Se revisaron acabados, gramaje de las hojas, resistencia al borrado, repelencia al agua en las pastas, y resistencia general de las hojas y pastas al desprenderlas.

Lápices de color: Se revisaron los acabados, la resistencia de las puntillas, la eficiencia del iluminado, y la durabilidad o desgaste

Gomas: Se revisaron los acabados, el desgase y la eficiencia de borrado

Juegos de geometría: Se revisaron los acabados, la exactitud, la linealidad del trazo, la graduación, el trazo y el funcionamiento

Sacapuntas: Se revisaron los acabados y el correcto afilado al utilizarlos

Boligrafos: Se revisaron los acabados, lque no generaran chorreos, los metros que pueden escribir antes de que se agote la tinta, y el rendimiento de esta

Recuerden que pueden consultar cada sección de nuestra @RdelConsumidor desde cualquier dispositivo móvil en la página oficial https://t.co/xUx0KgFXfM 📱💻



Échenle ojo a la revista, les ayudará a empoderar su decisión de compra. pic.twitter.com/NSc6vh9jix — Iván Escalante (@ivan_escalante) August 12, 2026

Las recomendaciones que la Profeco emitió para las compras de útiles escolares son las siguientes:

Evaluar la calidad que ofrecen los artículos escolares

Adquirir los útiles escolares en tiendas establecidas, con la finalidad de tener una garantía de la compra

Revisar la calidad de los productos

Probar que los boligrafos pinten adecuadamente

Reutilizar y ahorrar antes de realizar compras

Poner en práctica hábitos de consumo responsable desde la infancia favorece el cuidado del bolsillo familiar y reduce el impacto negativo en el medio ambiente.



Compartan con las y los Consuminis estas recomendaciones de la @Profeco para el próximo regreso a clases. 🤓📚 pic.twitter.com/v8QurzXKHz — Iván Escalante (@ivan_escalante) August 11, 2026

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