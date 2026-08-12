Regreso a Clases 2026: Profeco analiza útiles escolares, habrá una feria para comprar materiales

Las clases del ciclo escolar 2026-2027 están por comenzar, y para que las madres, padres y tutores puedan asegurarse de iniciar con el pie derecho, la Profeco anunció que realizarán una Feria de Regreso a Clases.
Además de la Feria de Regreso a Clases que se realizará el 15 y 16 de agosto; en un horario de 09:00 a 18:00 horas en Expo Reforma de la Ciudad de México, con entrada gratuita, también se realizó un estudio de varios útiles escolares.
En la revista del Consumidor de la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) se informó sobre un estudio de calidad que realizaron en diversos artículos escolares en el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.
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En total se analizaron 94 productos, de los cuales fueron 34 tipos de cuaderno, 23 tipos de lápices de color, 15 gomas blancas para borrar que no están hechas de migajón, 9 juegos de geometría, 16 sacapuntas, y 14 bolígrafos.
Estudio de útiles escolares de la Profeco
La Profeco verificó que los productos incluyeran la información comercial correspondiente, y en cada tipo de artículo escolar se realizaron distintas pruebas par verificar su calidad.
- Cuadernos de tamaño profesional: Se revisaron acabados, gramaje de las hojas, resistencia al borrado, repelencia al agua en las pastas, y resistencia general de las hojas y pastas al desprenderlas.
- Lápices de color: Se revisaron los acabados, la resistencia de las puntillas, la eficiencia del iluminado, y la durabilidad o desgaste
- Gomas: Se revisaron los acabados, el desgase y la eficiencia de borrado
- Juegos de geometría: Se revisaron los acabados, la exactitud, la linealidad del trazo, la graduación, el trazo y el funcionamiento
- Sacapuntas: Se revisaron los acabados y el correcto afilado al utilizarlos
- Boligrafos: Se revisaron los acabados, lque no generaran chorreos, los metros que pueden escribir antes de que se agote la tinta, y el rendimiento de esta
Las recomendaciones que la Profeco emitió para las compras de útiles escolares son las siguientes:
- Evaluar la calidad que ofrecen los artículos escolares
- Adquirir los útiles escolares en tiendas establecidas, con la finalidad de tener una garantía de la compra
- Revisar la calidad de los productos
- Probar que los boligrafos pinten adecuadamente
- Reutilizar y ahorrar antes de realizar compras
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