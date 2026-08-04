Becas para estudiantes superan los 62 mmdp

Este lunes dio inicio la entrega de las becas para la compra de útiles escolares, con motivo del inicio del próximo ciclo escolar, a fin de que las madres y padres de familia puedan adquirir los insumos escolares y uniformes de sus hijos, que forman parte de los apoyos económicos del Gobierno federal cuya inversión supera los 62 mil millones de pesos.

Durante la conferencia presidencial, Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, confirmó que la dependencia hará la entrega de dos mil 500 pesos y a partir de esta semana, como parte de la Beca Rita Cetina. También entregarán apoyos a estudiantes de secundaria, quienes recibirán mil 900 pesos bimestrales, cuando la familia sea sólo de un hijo y por cada hermano adicional se sumarán 700 pesos.

“Si bien, el ciclo escolar ya ha concluido, pues ahora se encuentran las y los estudiantes en un periodo vacacional, las mamás, papás, tutores… en este momento también se alistan con los útiles, los uniformes, las mochilas, para el siguiente ciclo escolar. Y hoy, para mí es un gusto poderles contar la materialización de un compromiso que hizo la Presidenta: del fortalecimiento del Sistema de Becas de nuestro país. Hoy las y los estudiantes de primaria reciben la beca para útiles y uniformes”, anunció.

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En nivel preescolar se atendieron a 176 mil 761 estudiantes, en primaria a nueve millones 502 mil 322 y en secundaria a cinco millones 281 mil 672, lo que en suma son 14 millones 960 mil 744 becarias y becarios con una inversión social de 62 mil 445 millones 912 mil 70 en educación básica.

En Educación Media Superior, la beca universal Benito Juárez beneficia a cuatro millones 162 mil 377 becarios con una inversión, al cierre de agosto, de 23 mil 731 millones 481 mil 650 pesos; de Jóvenes Escribiendo el Futuro son 414 mil 100 beneficiarios con una inversión al cierre de agosto de siete mil 256 millones 15 mil 100 pesos y, en el caso del apoyo para transporte, Gertrudis Bocanegra son 55 mil 924 becados de los estados con una inversión de 318 millones 766 mil 800 pesos.

Sobre el apoyo Gertrudis Bocanegra, detalló que la entrega sólo se realizaba en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que la federación implementó para ayudar a la población en el marco de la incertidumbre y vulneraciones que se reflejaron tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

No obstante, a partir del siguiente ciclo escolar, se entregará a otras entidades de la República para que los estudiantes reciban un respaldo económico que les sirva para transportarse.

“Cabe hacer mención que la Presidenta ya ha anunciado que este próximo ciclo escolar también se estará atendiendo con la beca para transporte Gertrudis Bocanegra al estado de Zacatecas y al estado de Chiapas. Y así, poco a poco, la Presidenta nos ha dicho que esta beca estará creciendo para tener una cobertura y un alcance mayor para los estudiantes de educación superior”, detalló el funcionario.

Respecto a la entrega de la beca Rita Cetina, informó que la instancia a su cargo ha realizado 73 mil asambleas en todo el país, se han entregado 4.7 millones de tarjetas de una meta de cinco millones, lo que representa 95.1 por ciento de avance.