Inicia dispersión de la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares en primaria: Presidenta Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que, a partir de hoy, lunes 3 de agosto, inicia la dispersión de la Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles, que consta de un apoyo único de 2 mil 500 pesos anuales, en beneficio de 6 millones 694 mil 988 estudiantes de primarias públicas, a través de una inversión social de 16 mil 700 millones de pesos (mdp).

“A partir de hoy comienza la dispersión de la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares en primaria (...) Ya son millones de familias que tienen su tarjeta del Bienestar para recibir este apoyo”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, informó que la dispersión se realizará de acuerdo con el siguiente calendario:

Lunes 3 de agosto - A, B.

Martes 4 de agosto - C.

Miércoles 5 de agosto - D, E, F.

Jueves 6 de agosto - G.

Viernes 7 de agosto - H, I, J, K, L.

Lunes 10 de agosto - M.

Martes 11 de agosto - N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 12 de agosto - R.

Jueves 13 de agosto - S.

Viernes 14 de agosto - T, U, V, W, X, Y, Z.

Detalló que al cierre del ciclo escolar las Becas para el Bienestar alcanzan una cobertura de 19 millones 593 mil 156 becarios y becarias, con una inversión de 93 mil 752 millones 176 mil 250 pesos.

En preescolar se atendieron a 176 mil 761 estudiantes, en primaria a 9 millones 502 mil 322 y en secundaria a 5 millones 281 mil 672, lo que en suma son 14 millones 960 mil 744 becarias y becarios con una inversión social de 62 mil 445 millones 912 mil 70 en Educación Básica.

En Educación Media Superior, la beca universal Benito Juárez beneficia a 4 millones 162 mil 377 becarios con una inversión, al cierre de agosto, de 23 mil 731 millones 481 mil 650 pesos; de Jóvenes Escribiendo el Futuro son 414 mil 100 beneficiarios con una inversión al cierre de agosto de 7 mil 256 millones 15 mil 100 pesos y en el caso del apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra son 55 mil 924 becados de los estados con una inversión de 318 millones 766 mil 800 pesos.

Respecto a la entrega de la beca Rita Cetina, puntualizó que han realizado 73 mil asambleas en todo el país, se han entregado 4.7 millones de tarjetas de una meta de 5 millones lo que representa 95.1 por ciento de avance.

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FGR