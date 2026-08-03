Datos ofrecidos en la Mañanera

Inicia dispersión de la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares en primaria: Presidenta Sheinbaum

“Ya son millones de familias que tienen su tarjeta del Bienestar para recibir este apoyo”, puntualizó; la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares beneficia a 6 millones 694 mil 988 estudiantes de educación básica con una inversión social de 16 mil 700 mdp

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, en Palacio Nacional.
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, en Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México.
Por:
La Razón Online

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que, a partir de hoy, lunes 3 de agosto, inicia la dispersión de la Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles, que consta de un apoyo único de 2 mil 500 pesos anuales, en beneficio de 6 millones 694 mil 988 estudiantes de primarias públicas, a través de una inversión social de 16 mil 700 millones de pesos (mdp).

A partir de hoy comienza la dispersión de la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares en primaria (...) Ya son millones de familias que tienen su tarjeta del Bienestar para recibir este apoyo”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, informó que la dispersión se realizará de acuerdo con el siguiente calendario:

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Se reunirán el 13 de agosto

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  • Lunes 3 de agosto - A, B.
  • Martes 4 de agosto - C.
  • Miércoles 5 de agosto - D, E, F.
  • Jueves 6 de agosto - G.
  • Viernes 7 de agosto - H, I, J, K, L.
  • Lunes 10 de agosto - M.
  • Martes 11 de agosto - N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 12 de agosto - R.
  • Jueves 13 de agosto - S.
  • Viernes 14 de agosto - T, U, V, W, X, Y, Z.

Detalló que al cierre del ciclo escolar las Becas para el Bienestar alcanzan una cobertura de 19 millones 593 mil 156 becarios y becarias, con una inversión de 93 mil 752 millones 176 mil 250 pesos.

En preescolar se atendieron a 176 mil 761 estudiantes, en primaria a 9 millones 502 mil 322 y en secundaria a 5 millones 281 mil 672, lo que en suma son 14 millones 960 mil 744 becarias y becarios con una inversión social de 62 mil 445 millones 912 mil 70 en Educación Básica.

En Educación Media Superior, la beca universal Benito Juárez beneficia a 4 millones 162 mil 377 becarios con una inversión, al cierre de agosto, de 23 mil 731 millones 481 mil 650 pesos; de Jóvenes Escribiendo el Futuro son 414 mil 100 beneficiarios con una inversión al cierre de agosto de 7 mil 256 millones 15 mil 100 pesos y en el caso del apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra son 55 mil 924 becados de los estados con una inversión de 318 millones 766 mil 800 pesos.

Respecto a la entrega de la beca Rita Cetina, puntualizó que han realizado 73 mil asambleas en todo el país, se han entregado 4.7 millones de tarjetas de una meta de 5 millones lo que representa 95.1 por ciento de avance.

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FGR

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