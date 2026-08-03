Pide AIEJA separar operaciones legales de tragamonedas vinculadas con el crimen

Información de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México.

La Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA) llamó a diferenciar a la industria regulada de las operaciones clandestinas de tragamonedas, luego de respaldar los operativos emprendidos por el Gobierno federal contra este tipo de equipos que, según las autoridades, estarían relacionados con organizaciones criminales.

El pronunciamiento surgió tras la conferencia matutina del pasado 31 de julio, en la que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el aseguramiento de alrededor de 3 mil 500 máquinas tragamonedas ilegales en el Estado de México mediante la Operación Dos de Bastos. De acuerdo con las investigaciones oficiales, estos equipos estarían vinculados con células delictivas locales, entre ellas integrantes de La Familia Michoacana.

En ese mismo acto, la Pesidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno federal analiza extender este tipo de operativos a otras entidades donde también se ha detectado la presencia de tragamonedas clandestinas.

La AIEJA consideró que las acciones anunciadas por el Gabinete de Seguridad evidencian la necesidad de combatir las modalidades de juego ilegal asociadas con la delincuencia organizada, ya que además de representar riesgos para la seguridad pública afectan la competencia entre quienes cumplen con la legislación y quienes operan fuera del marco jurídico.

“La industria formal del juego en México mantiene un compromiso permanente con el cumplimiento de la ley, la transparencia, la prevención del lavado de dinero y la colaboración con las autoridades competentes”, indicó la asociación.

El organismo encabezado por Miguel Ángel Ochoa Sánchez precisó que las llamadas “maquinitas” no forman parte de la industria regulada, pues operan al margen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y sin supervisión de la Secretaría de Gobernación. En contraste, los establecimientos autorizados cumplen con obligaciones fiscales, regulatorias y de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como parte de su posicionamiento, la asociación recordó que el sector regulado está conformado por 423 casinos distribuidos en 30 entidades federativas, operados por 38 empresas permisionarias, con más de 100 mil máquinas autorizadas y alrededor de 80 plataformas legales de juego en línea. Además, genera aproximadamente 200 mil empleos directos e indirectos y aporta cerca del 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto.

La AIEJA añadió que el crecimiento del mercado ilegal sigue siendo uno de los principales retos para la industria. Estima que más del 60 por ciento de las apuestas digitales realizadas en México se llevan a cabo mediante plataformas establecidas fuera del país, las cuales no pagan impuestos ni están sujetas a supervisión nacional. En ese contexto, reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en el combate a la ilegalidad y en el fortalecimiento del marco regulatorio del sector.

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FGR