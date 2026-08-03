Marina asegura 4.4 toneladas de cocaína frente a Oaxaca y Chiapas; hay 16 detenidos

Personal de la Secretaría de Marina interceptó cuatro embarcaciones frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, donde aseguró cerca de 4.4 toneladas de cocaína y detuvo a 16 personas.

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró cerca de 4.4 toneladas de cocaína en cuatro embarcaciones interceptadas frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, en uno de los mayores decomisos navales registrados durante 2026.

Como resultado de las operaciones fueron detenidas 16 personas, además del aseguramiento de seis motores fuera de borda y más de 2 mil litros de combustible.

El operativo naval permitió decomisar uno de los mayores cargamentos de cocaína de 2026, además de asegurar seis motores fuera de borda y más de 2 mil litros de combustible. ı Foto: SSPC

El cargamento representa casi la mitad de las aproximadamente 8.9 toneladas de cocaína que la dependencia informó haber asegurado durante julio en operativos marítimos, portuarios y terrestres relacionados con el litoral del Pacífico, además de superar cada uno de los decomisos individuales reportados en esa región durante el mes pasado.

Así fueron las tres operaciones que resultaron en el decomiso histórico

En una primera acción, personal de la Armada de México detectó dos embarcaciones menores durante patrullajes frente a Oaxaca. Tras inspeccionarlas localizaron 127 bultos y 42 paquetes rectangulares con alrededor de tres toneladas de cocaína, además de seis motores fuera de borda. En el lugar fueron detenidos 10 tripulantes, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Como resultado de las acciones de vigilancia marítima encabezadas por @SEMAR_mx en las costas de Chiapas y Oaxaca, fueron aseguradas tres embarcaciones, detenidas 13 personas y decomisadas más de 4 toneladas de cocaína, evitando que millones de dosis llegaran a las calles y… pic.twitter.com/kfAVhR5EWQ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 3, 2026

En una segunda intervención, realizada en aguas de Chiapas, elementos navales ubicaron otras dos embarcaciones. Una de ellas transportaba 24 bultos con aproximadamente mil 423 kilogramos de cocaína, así como más de 2 mil litros de combustible. En este operativo fueron capturadas seis personas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que estas acciones evitaron que millones de dosis de droga llegaran a las calles y destacó que, durante la presente administración, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 80 toneladas de cocaína en mares mexicanos.

Los 16 detenidos y el narcótico asegurado quedaron a disposición de las autoridades ministeriales tras las acciones realizadas por la Armada de México en el Pacífico mexicano. ı Foto: SSPC

De manera paralela, efectivos de la institución localizaron un laboratorio clandestino en la comunidad de Península de Villamoros, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, donde destruyeron cerca de 300 litros de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina.

Asimismo, durante un recorrido terrestre en Aguamilpa, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, personal de la Marina fue agredido con disparos de arma de fuego y repelió el ataque.

Elementos de la Secretaría de Marina localizaron y destruyeron un laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa, donde aseguraron alrededor de 300 litros de sustancias químicas para elaborar metanfetamina. ı Foto: SSPC

El enfrentamiento dejó un elemento naval lesionado y un presunto agresor muerto. Además, fueron asegurados un arma de fuego, cargadores y cartuchos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) participaron en la puesta a disposición de los 16 detenidos y del material asegurado, mientras que el Ministerio Público determinará la situación jurídica de los implicados.

La Secretaría de Marina precisó que el peso ministerial de la droga aún no concluye, por lo que la cantidad definitiva de cocaína será incorporada posteriormente a las estadísticas oficiales de la presente administración.

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