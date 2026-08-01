Marina inhabilita tres narcolaboratorios en Sinaloa y asegura 3 mil litros de precursores químicos

Una fotografía ilustrativa del desmantelamiento de un laboratorio clandestino en Cosalá, Sinaloa.

En Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina inhabilitaron tres laboratorios clandestinos presuntamente utilizados para la elaboración de drogas sintéticas; además, aseguraron 3 mil litros de distintos precursores químicos.

Aunque no precisó la fecha de los aseguramientos, la Marina informó que los predios se ubican en las inmediaciones del poblado El Terrero, en el municipio de Mocorito, y que fueron localizados durante patrullajes “como parte de las operaciones permanentes de búsqueda, localización, neutralización y destrucción de laboratorios clandestinos, así como de erradicación de plantíos ilícitos”.

Al asegurar los inmuebles, personal naval decomisó sustancias químicas como acetona, alcohol, ácido clorhídrico, glicerina, además de tinas, cubitanques, bidones, máscaras antigás y otros artículos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

En coordinación con personal de la Fiscalía General de la República (FGR), que participó en el aseguramiento, elementos de la Marina destruyeron los laboratorios, “evitando con ello que estos insumos fueran utilizados para la producción de sustancias ilícitas”; sin embargo, no precisó el destino de los precursores químicos.

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cehr