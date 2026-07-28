En Chiapas, Secretaría de Marina asegura 1.1 toneladas de cocaína

En aguas del Océano Pacífico, al suroeste del estado de Chiapas, personal de la Secretaría de Marina (Semar), por conducto de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguró una embarcación menor con cuatro motores fuera de borda y tres tripulantes a bordo, quienes transportaban 38 bultos de una sustancia con características similares a la cocaína, 33 bidones con aproximadamente 840 litros de combustible y dos radiobalizas, a aproximadamente 385 millas náuticas (713.02 kilómetros) al suroeste del estado de Chiapas.

Dicha acción se derivó de recorridos de patrullaje y vigilancia marítima realizados por personal naval, durante los cuales se detectaron bultos en la franja costera, mismos que fueron asegurados en ese instante.

Derivado de lo anterior, se logró el aseguramiento de 38 bultos con un peso aproximado (incluyendo el embalaje) de 1,140 kilogramos de presunta cocaína, así como 33 bidones con aproximadamente 840 litros de combustible y dos radiobalizas, mismos que fueron trasladados a Puerto Chiapas, Chiapas, con el fin de ponerlos a disposición con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su peso ministerial.

Este aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 248 millones 947 mil 500 peso, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos. De igual forma, con esta acción se evitó que aproximadamente más de dos millones de dosis lleguen a la sociedad.

En la presente administración suman cerca de 80 toneladas de cocaína asegurada en la mar y una vez determinado el peso ministerial de dicho aseguramiento, se integrará a la sumatoria.

Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, en coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

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