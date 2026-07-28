¿Quién es Natalia Torres, y de qué partido es la abogada que asegura que no todos deberían votar?

Después de que un fragmento de un videopodcast se hiciera viral en redes sociales, la abogada Natalia Torres comenzó a ser señalada por los internautas debido a que aseguró que “no todos deberían votar”.

En el videopodcast Leo y Nacho publicado el 6 de julio del 2026, la abogada Natalia Torres compartió una opinión que provocó controversia entre los usuarios de redes sociales, pues esta aseguró que no todas las personas deberían votar.

En el fragmento que se hizo viral, Torres apunta que no todas las pesonas deberían votar, y sostuvo que únicamente se debería dar acceso al voto a quienes cuentan “con el conocimiento mínimo básico indispensable de lo que hace el estado“.

Como propuesta ante la posible señalización del acceso a la educación, aseveró que el Instituto Nacional Electoral (INE) debería hacer varias sesiones o clases que las personas deben tomar para posteriormente hacer exámenes.

De acuerdo con la abogada, los examenes serían la herramienta necesaria para poder obtener la credencial para votar, con la finalidad de eliminar la brecha que existe entre la educación pública y privada.

Esto debido a que consideró que muchas personas acuden a ejercer su voto sin saber diferenciar las funciones y responsabilidades de los servidores públicos que se eligen durante las elecciones.

Previo a dar estas declaraciones, en la versión extendida del videopodcast Torres Salim dijo que “Morena sigue ganando porque hay una persepción bien nublada de lo que es el voto y de la responsabilidad que eso conlleva”.

¿Quién es Natalia Torres Salim?

Natalia Torres Salim actualmente tiene 28 años de edad, es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, en donde es docente de Teoría Constitucional; además, es conocida en redes sociales por ser creadora de contenido sobre temas políticos nacionales.

Dentro de su experiencia profesional se encuentran tres meses como Asistente legal asociado de verano en Baker McKenzi, 3 años y 2 meses como abogada de Ritch Mueller, y 1 año y 9 meses como Abogada especializada en controversias fiscales en Deloitte.

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Natalia Torres Salim es hija de Olga Arminda Salim Balboa y hermana de la exdiputada de la CDMX María Fernanda Bayardo Salim, quien además en 2018 fue concejal de la alcaldía Benito Juárez por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con el Padrón de Partidos Políticos, la abogada, docente y creadora de contenido, Natalia Torres Salim, está afiliada al PRI desde mayo del 2018 hasta la actualidad, mientras que s madre está afiliada al mismo partido desde 1997.

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