INE presenta nueva credencial para votar más segura e inclusiva

La consejera electoral Carla Humphrey durante la presentación del nuevo modelo de la credencial para votar.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este lunes el nuevo modelo de la credencial para votar, que ya comenzó a entregarse en los módulos y que incorpora nuevos elementos de seguridad, herramientas de inclusión y tecnología avanzada para fortalecer la protección de los datos personales de la ciudadanía.

Entre las principales novedades destacan la posibilidad de incluir la identidad de género autopercibida y la autoidentificación como persona indígena o afromexicana.

Los nuevos elementos de la credencial para votar presentados por el INE. ı Foto: Cuartoscuro

Durante la presentación, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán, explicó que el nuevo documento mantiene la esencia visual de la credencial actual, pero incorpora innovaciones tecnológicas y de seguridad que la convierten en una identificación “más segura, más inclusiva y con una mejor protección de los datos personales” .

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“El ciudadano puede solicitar que se incluya esta información en la credencial para votar”, señaló Sosa Durán al referirse a los nuevos campos de autoidentificación indígena o afromexicana, así como a la identidad de género autopercibida.

El funcionario detalló que la producción de las nuevas credenciales inició el pasado 1 de junio y que su distribución en los módulos de atención ciudadana comenzó este mismo mes.

Credenciales vigentes siguen siendo válidas, aclaran

Asimismo, aclaró que las credenciales vigentes seguirán siendo válidas y no será necesario renovarlas únicamente por el cambio de diseño.

“Es importante comentarles que no cambia la credencial actual , sino que es una evolución de la credencial. Todos estos modelos son vigentes”, afirmó.

El nuevo modelo incorpora al menos 25 elementos de seguridad visibles y especializados, entre ellos fotografía fantasma, microtextos, tintas ultravioletas e infrarrojas, impresión con efecto arcoíris, hologramas avanzados, nanotextos y códigos QR con mayor capacidad de almacenamiento de información.

INE presenta nuevo modelo de la credencial para votar. ı Foto: Cuartoscuro

Sede central del INE será usada como estacionamiento para inicio del Mundial

En otras noticias, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que su personal de la sede central en Viaducto Tlalpan trabajará a distancia el próximo jueves 11 de junio, fecha en que inicia la Copa Mundial de Futbol, pues sus instalaciones serán usadas como estacionamiento para invitados de la FIFA.

La consejera electoral Carla Humphrey Jordan explicó que la decisión fue tomada tras solicitudes de autoridades de seguridad, y ante la cercanía de sus oficinas con el Estadio Ciudad de México, donde se realizará el partido inaugural.

La decisión, dijo, también se tomó ante la expectativa de una fuerte carga vehicular en la zona, por lo que el organismo optó por implementar trabajo remoto para facilitar la movilidad y evitar afectaciones a sus actividades.

No obstante, aclaró que la medida aplicará únicamente para la sede central del organismo y no implicará la suspensión de trámites ciudadanos .

Humphrey precisó que los módulos de atención ciudadana continuarán operando con normalidad y que las citas programadas para trámites relacionados con la credencial para votar seguirán atendiéndose.

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cehr