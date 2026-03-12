INE incluirá género e identidad indígena en credencial de elector

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló, con ocho votos a favor y tres en contra, incorporar nuevos campos a la credencial de elector; las modificaciones entrarán en vigor a partir de junio.

Se avaló la incorporación de la identidad de género autopercibida y la autoidentificación indígena o afromexicana. La medida, aprobada en sesión del Consejo General, no altera derechos político-electorales existentes, sino que busca reflejar en el principal documento de identificación del país la pluralidad de su población.

#BoletínINE | Añade INE identidad de género autopercibida y autoidentificación indígena y/o afromexicana en la Credencial para Votar.https://t.co/SqPYh0NowK pic.twitter.com/I69jmLfiYq — @INEMexico (@INEMexico) March 12, 2026

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, impulsó el proyecto y subrayó su alcance: “Este proyecto no crea derechos políticos electorales nuevos ni altera a los ya existentes. Únicamente fortalece el reconocimiento de derechos de identidad, igualdad y no discriminación, así como el de inclusión. La incorporación de la identidad de género autopercibida y de la autoidentificación indígena y afromexicana representa un paso decisivo hacia una credencial que reconozca la diversidad que existe en nuestro país”.

En materia de género, la modificación supone la coexistencia de dos campos en el documento: el de “Sexo”, ya existente, y uno nuevo de “Género”. Cada titular de la credencial podrá decidir si desea que aparezca uno u otro.

Quienes opten por el campo de género deberán elegir entre las siglas “M” para Mujer, “H” para Hombre o “NB” para No Binario, reemplazando la “X” que actualmente figura en el campo de Sexo.

En cuanto a la autoidentificación étnica, quienes así lo deseen podrán imprimir la palabra “Indígena” en su identificación, aunque el dato tendrá efectos exclusivamente declarativos y no generará derechos político-electorales diferenciados.

El consejero Uuc-kib Espadas votó en contra y advirtió sobre las implicaciones jurídicas de registrar la autoidentificación indígena sin definir sus consecuencias legales:

“No corresponde, desde luego ni al INPI, ni al INE, ni a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos decidir cuáles son los efectos legales de que una persona se declare indígena y que eso quede registrado en la credencial para votar. A mí me parece que es evidente el mandato constitucional, de que cuando una persona se declare indígena, esto basta para que se le apliquen los derechos indígenas”.

Otras propuestas analizadas durante el proceso, como la incorporación de un distintivo de discapacidad, una leyenda sobre donación de órganos y datos en sistema braille, fueron descartadas por el momento.

Humphrey Jordan explicó las razones: “Referente al distintivo de discapacidad, en este momento no es factible incorporarlo a la credencial para votar, ya que se requiere esperar a que el sector salud homologue a nivel nacional la emisión de un certificado de discapacidad con un clasificador estandarizado”.

