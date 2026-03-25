‘Hay certidumbre para nuestro país’, afirma Claudia Sheinbaum desde Nuevo León.

En la 82 Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (CAINTRA), ante más de 4 mil empresarios, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que avanza muy bien la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que se instaló una mesa de trabajo formal, lo que da certidumbre al país y permite ser positivos para este año.

“Hay certidumbre para nuestro país y para el futuro del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá. Pienso que hay que ser muy positivos en este año. Lo he dicho en muchas ocasiones, lo dije en la Convención Bancaria, habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y no pasa nada, porque somos un país democrático y está bien que no estemos de acuerdo, pero lo importante es en lo que estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo en muchísimas cosas y hay que caminar hacia adelante por el bien de México”, destacó.

Luego de tomar protesta al Consejo Directivo de CAINTRA para el periodo 2026-2027, la Jefa del Ejecutivo Federal informó que la iniciativa de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar contempla 5.6 billones de pesos de inversión pública y mixta. En tanto que el Plan México busca importar menos y producir más a través de proyectos estratégicos. Además de que este año se proyecta la digitalización en el pago de casetas y gasolinas. Asimismo, anunció que envió al Congreso una modificación al artículo 141 del Código Fiscal para que las empresas no tengan que garantizar únicamente con efectivo los juicios fiscales antes de que exista sentencia firme.

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Destacó que en Nuevo León, la Estrategia Nacional de Seguridad ha reducido en casi 80 por ciento los homicidios dolosos. Aunado a que se construye el Hospital Regional de Santa Catarina del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); se trabaja en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Además de que se destinó una aportación adicional de mil 500 millones de pesos (mdp) para la construcción de las líneas 4 y 6 del Metro. Asimismo, la primera mandataria propuso al sector industrial de Nuevo León realizar mesas de trabajo para la construcción de un nuevo Plan de Agua.

El presidente del Consejo Directivo de Caintra Nuevo León, Jorge Santo Reyna, agradeció la presencia de la mandataria y reconoció su apertura para la construcción de un diálogo que genera círculos virtuosos, certidumbre y capacidad de gestión con el sector empresarial.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reconoció que la visita de la Presidenta siempre viene acompañada de buenas noticias para su estado, como la inversión en proyectos como el Cuchillo II y los mil 500 mdp adicionales para las líneas 4 y 6 del Metro. Reconoció el trabajo coordinado para lograr la reducción del 80 por ciento en los homicidios dolosos.

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JVR