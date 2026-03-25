Detienen en Texas a Bertha Olga Gómez, esposa de César Duarte

Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue detenida en El Paso, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informaron autoridades estadounidenses.

De acuerdo con reportes preliminares, la detención se realizó en territorio estadounidense y posteriormente Gómez Fong fue trasladada a un centro de procesamiento migratorio, donde permanece bajo resguardo en espera de la resolución de su situación legal.

ULTIMA HORA: Bertha Olga Gomez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, y quien vivía actualmente en la ciudad de El Paso, Texas, fue detenida por agentes del ICE y recluida en un centro de procesamiento migratorio. pic.twitter.com/OuVmrlyXsF — Arturo Ángel (@arturoangel20) March 26, 2026

Información oficial refiere que el aseguramiento está vinculado a un procedimiento administrativo migratorio, por lo que podría derivar en su deportación a México en los próximos días.

Sin embargo, el caso no se limita al ámbito migratorio. En México, Gómez Fong cuenta con una orden de aprehensión vigente desde 2020, relacionada con investigaciones por presunto desvío de recursos públicos durante la administración encabezada por Duarte.

Aunque hasta ahora no se ha confirmado un proceso formal de extradición, fuentes cercanas señalan que la detención podría facilitar una eventual entrega a autoridades mexicanas, en caso de que se activen mecanismos de cooperación bilateral.

De concretarse, Gómez Fong enfrentaría acusaciones vinculadas con peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el contexto de las indagatorias por corrupción en Chihuahua.

Cesar Duarte y Bertha Olga Gómez Fong ı Foto: Cuartoscuro

Durante el sexenio de César Duarte (2010–2016), Bertha Olga Gómez Fong se desempeñó como presidenta del DIF estatal, cargo honorario desde el cual estuvo vinculada a la estructura administrativa del gobierno estatal.

Por su parte, el exmandatario permanece actualmente privado de la libertad en México, donde enfrenta diversos procesos judiciales por presuntos actos de corrupción.

La situación jurídica de Gómez Fong se definirá en los próximos días, conforme avancen los procedimientos ante autoridades migratorias en Estados Unidos, que determinarán si procede su deportación inmediata o si se abre la puerta a su entrega para enfrentar cargos en México.

El caso se inserta en el conjunto de investigaciones abiertas contra figuras cercanas al exgobernador de Chihuahua, en uno de los expedientes de presunta corrupción más relevantes de los últimos años en la entidad.

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MSL