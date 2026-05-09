Vinculan a proceso a Guillermo ‘N’ presunto líder de ‘Los Soto Jiménez’, banda ligada a fraudes con autos de lujo

Guillermo “N” fue vinculado a proceso por el delito de asociación delictuosa, al ser identificado como uno de los probables líderes de “Los Soto Jiménez”, grupo investigado por presuntos fraudes relacionados con la compraventa de vehículos de alta gama en distintas entidades del país.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), dicha organización tendría presencia en Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y la capital del país.

Las investigaciones señalan que el imputado presuntamente utilizaba redes sociales para contactar a posibles víctimas, donde aparentaba un alto poder adquisitivo con el objetivo de generar confianza y concretar operaciones de compra de automóviles.

📝 Obtuvimos la vinculación a proceso de Guillermo "N" por el delito de asociación delictuosa, identificado como presunto líder de "Los Soto Jiménez", grupo dedicado al fraude en compraventa de vehículos de alta gama.



La investigación reveló que presuntamente contactaba a… pic.twitter.com/VdrzGlMdpl — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 9, 2026

Según las indagatorias, integrantes de esta agrupación habrían simulado transacciones mediante comprobantes bancarios falsos, transferencias apócrifas o depósitos que posteriormente eran cancelados, para apoderarse de vehículos de lujo sin cubrir el pago correspondiente.

La Fiscalía capitalina detalló que uno de los casos ocurrió el 17 de julio de 2020, cuando Guillermo “N” presuntamente contactó a una persona interesada en vender su automóvil.

Durante la operación, habría entregado un cheque sin fondos para aparentar el pago de la unidad. Posteriormente, tras obtener el vehículo y la documentación correspondiente, el depósito fue cancelado, por lo que presuntamente se quedó con el automóvil sin liquidar el monto acordado.

¿Cómo se realizo la detención?

Tras las denuncias, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron labores de búsqueda mediante el análisis de registros públicos e imágenes captadas por cámaras del C5.

Como resultado de dichas diligencias, y en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el imputado fue localizado y detenido el pasado 30 de abril en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba, entre ellos entrevistas y análisis de videovigilancia, con los que un juez determinó vincularlo a proceso por asociación delictuosa.

Además, la autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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MSL