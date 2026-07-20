Sheinbaum descalifica propuesta para quitar el voto femenino y aplicar examen electoral

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descalificó las propuestas para restringir el voto femenino y para imponer un examen para conseguir acceso al voto en las elecciones, como lo propusieron personajes afines o militantes de partidos de oposición, como el PAN; consideró que las sugerencias demuestran un “odio” a la población.

La semana pasada se viralizaron contenidos en redes sociales, en donde uno, propuesto por una joven abogada identificada como parte del partido blanquiazul, sugería que se aplicara un examen para poder emitir el sufragio, mientras que otro material abogaba por suprimir el voto femenino y que se emita uno por familia, bajo la responsabilidad del hombre.

“Propone regresarnos al porfiriato”, expresó la presidenta.

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Durante su conferencia de prensa, la mandataria criticó que el plan de eliminar el derecho de las mujeres a elegir a sus gobernantes representa una contradicción por parte de un movimiento que en su discurso habla de libertad.

🗳️🇲🇽 Sheinbaum rechaza propuestas para limitar el derecho al voto.



La presidenta Claudia Sheinbaum criticó las iniciativas que plantean condicionar el voto a la aprobación de un examen o que únicamente el hombre de la familia pueda ejercer este derecho.



Durante su intervención,… pic.twitter.com/2UmczHnoGV — Ventana Pública (@ventanaXpublica) July 20, 2026

“Además, la contradicción de hablar de libertad porque ellos ahora, el panismo o el prianismo han decidido reivindicar los principios de la derecha, que por cierto en México no tienen sustento. Usan la palabra libertad. Bueno, ¿cuál libertad hay si las mujeres no pueden votar?, ¿cuál libertad hay para ejercer la democracia o la parte fundamental de la democracia que es elegir a los gobernantes, si se tiene que hacer un examen antes del voto? Pero en el fondo lo que hay es un odio al pueblo. Eso es lo que les molesta”, criticó.

Subrayó que las sugerencias le parecen una visión que atenta contra las libertades, la democracia y que abona al autoritarismo, ante la pérdida de fortaleza como partido político frente a la población.

Esta conversación tomó fuerza en los últimos días, cuando Erika Kirk, además de creadores y creadoras de contenido apoyaron el movimiento llamado household voting o votación familiar, el cual explica que se debería quitar el voto femenino y solo emitir un voto por familia.

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LMCT