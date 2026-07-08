Violencia contra las mujeres ‘no puede quedar impune’, coinciden Morena y PAN tras detención del exdirector de Pemex

La detención de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex acusado de violencia familiar tras ser exhibido en un video golpeando a su esposa, María Felicia Jiménez, generó coincidencias entre legisladores de Morena y del PAN, quienes exigieron que el caso se resuelva sin impunidad y con la aplicación estricta de la ley.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, sostuvo que el caso debe seguir su curso legal y afirmó que la detención envía un mensaje de que la violencia contra las mujeres debe ser castigada.

“Hemos dicho que esta violencia que se ejerce en contra de las mujeres debe de ser sancionada y este es un ejemplo de cómo se aplica la ley”, declaró.

Al ser cuestionada sobre si existe impunidad en este tipo de casos, respondió: “Aquí no hay impunidad de ninguna manera, finalmente es la justicia la que se va a estar aplicando”.

La legisladora añadió que cualquier sanción corresponderá determinarla a los jueces conforme al procedimiento legal y enfatizó que el respeto hacia las mujeres debe prevalecer.

Recordó además que, de acuerdo con estadísticas oficiales, alrededor del 70 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

Ante los cuestionamientos sobre la rapidez con la que avanzó este caso por tratarse de una figura pública, Castillo Juárez aseguró que la justicia debe aplicarse de la misma forma para todas las víctimas.

La futura titular de la Secretaría de las Mujeres, cargo que asumirá el 1 de septiembre al concluir su presidencia en la mesa directiva del Senado, también fue cuestionada por el hecho de que el detenido colaboró anteriormente con ella.

“La ley se debe aplicar sin distingos, y quien comete un acto delictivo tiene que ser castigado”, afirmó.

Agregó que “cualquier persona que haga este tipo de acciones violentas tiene que ser sancionado conforme a la ley”.

🚨 Sobre la detención del exdirector de Pemex, la presidenta del @senadomexicano, Laura Itzel Castillo, afirmó que “es importante que se vea que la ley se aplica” y sostuvo que las autoridades deben actuar conforme a derecho. pic.twitter.com/7Nck104BvN — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 8, 2026

Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, celebró la detención y pidió un castigo ejemplar.

“Los hombres que ejercen violencia en contra de las mujeres merecen castigos severos. Ese es un cáncer que se debe erradicar en nuestro país”, expresó.

Añadió que resulta aún más grave cuando los agresores ocupan cargos públicos y creen que gozarán de impunidad.

“Espero que verdaderamente se le aplique todo el peso de la ley a este patán”, declaró.

Al ser cuestionado sobre si ese criterio también debía aplicarse al senador morenista Gerardo Fernández Noroña, luego de haber sido sancionado por violencia política de género por el Tribunal Electoral de Michoacán, Anaya Cortés respondió que debe erradicarse “el cáncer de hombres poderosos que, escondidos en su cargo, creen que le van a poder pasar por encima a las mujeres y que no les va a pasar nada”.

Ricardo Anaya se pronunció sobre la detención de Víctor Rodríguez Padilla, celebrando la acción de las autoridades y respaldando las medidas contra la violencia hacia las mujeres, a la que calificó como un "cáncer" que debe ser erradicado. pic.twitter.com/7ofPcmAc4p — Monica Garza (@monicagarzag) July 8, 2026

En tanto, el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña calificó como “inaceptable, cobarde y ruin” la agresión atribuida al exdirector de Pemex y respaldó su detención.

“Claro que estuvo bien”, dijo sobre la captura, al tiempo que aseguró: “Soy el único político que en las asambleas llamo a erradicar la violencia en contra de las mujeres”.

Las declaraciones del legislador ocurren luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolviera que incurrió en violencia política en razón de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, al considerar que menoscabó su imagen durante el proceso rumbo a la candidatura de Morena para la gubernatura de 2027.

Como parte de la sentencia, el Tribunal ordenó medidas de reparación en favor de la edil, notificó la resolución al Senado e instruyó la inscripción de Fernández Noroña en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

El senador adelantó que impugnará esa resolución.

🔴 “Soy el único político que en las asambleas llamo a erradicar la violencia contra las mujeres”, afirma el senador Gerardo Fernández Noroña.



El morenista aseguró que los actos del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, son "inaceptables, cobardes y ruines".



El… — Azucena Uresti (@azucenau) July 8, 2026

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MSL