Caso Víctor Rodríguez Padilla

Secretaría de las Mujeres condena agresión contra esposa de exdirector de Pemex y ofrece acompañamiento

La dependencia informó que ya estableció contacto con María Felicia Jiménez, pidió investigar el caso con perspectiva de género y garantizar medidas de protección

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex
Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex Foto: Cuartoscuro
Por:
Tania Gómez

La Secretaría de las Mujeres condenó la agresión cometida por Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), contra su esposa, María Felicia Jiménez, luego de la difusión de un video en redes sociales donde se observa el ataque, y que la víctima pidiera apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La dependencia federal exigió que el caso sea investigado por las autoridades competentes con perspectiva de género y sin que exista impunidad, además de que se garantice de inmediato la seguridad y protección de la víctima.

“Estos hechos, como todos aquellos que se cometen contra mujeres y niñas, deben ser investigados por las autoridades competentes, con perspectiva de género y sin permitir impunidad”, señaló la Secretaría de las Mujeres en un posicionamiento.

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Asimismo, informó que ya estableció contacto con María Felicia Jiménez para brindarle orientación, acompañamiento y apoyo institucional, incluyendo medidas de protección y asesoría durante la presentación de la denuncia ante la fiscalía especializada.

“La Secretaría de las Mujeres ha establecido contacto con la víctima para brindarle orientación, acompañamiento y apoyo institucional, incluyendo medidas de protección y acompañamiento en la denuncia ante la fiscalía especializada”, indicó.

La dependencia enfatizó que cualquier acto de violencia contra las mujeres debe ser atendido, investigado y sancionado conforme a la ley, al tiempo que reiteró que no tolerará conductas que vulneren la integridad y dignidad de las mujeres.

No podemos permitir ni toleraremos conductas que atenten contra la tranquilidad, la dignidad o la integridad de ninguna mujer”, sostuvo.

La dependencia federal reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y con el acceso a la justicia, al asegurar que dará seguimiento al caso para evitar que quede impune.

“En este caso, como en cualquier otro, haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no haya impunidad”, concluyó la dependencia.

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MSL

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