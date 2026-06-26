Claudia Sheinbaum ofrece ‘toda la ayuda’ a esposa de exdirector de Pemex tras agresión.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Gobierno federal brindará apoyo a María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, luego de que ésta lo acusara públicamente de violencia intrafamiliar y difundiera un video que, de acuerdo con su denuncia, documenta un episodio de agresión en su contra ocurrido en su domicilio.

Al término de un acto en Tuxtla Chico, Chiapas, donde encabezó la entrega de apoyos del programa Mujeres Bienestar, la mandataria fue cuestionada sobre el caso y respondió: “Se le va a dar toda la ayuda a la mujer”.

Ante la posibilidad de que la denunciante presente una denuncia formal, Sheinbaum añadió: “Y si ella quiere presentar la denuncia, que la presente”.

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Al preguntarle si condenaba los hechos, respondió: “Que se haga justicia, como todo siempre”.

Las declaraciones de la presidenta se producen después de que María Felicia Jiménez difundiera en su canal de YouTube varios videos en los que denunció ser víctima de presunta violencia doméstica por parte de Rodríguez Padilla.

En uno de los mensajes dirigidos a la mandataria federal, Jiménez pidió su intervención al señalar: “Este es un gobierno liderado por mujeres, así que pido ayuda (...) ayuda, presidenta”.

La mujer afirmó que decidió hacer pública su situación tras permanecer en silencio durante meses y sostuvo que teme perder su empleo, su patrimonio e incluso la custodia de sus hijos menores de edad por denunciar al funcionario, a quien atribuyó cercanía con figuras de alto nivel del gobierno federal.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum, ofreció apoyo a la esposa del ex director de Pemex Víctor Rodríguez, quien aparece en un video siendo golpeada por su cónyuge.



La mandataria condenó el hecho y pidió que se denuncie para que haya justicia.



Israel Aldave vía @Radio_Formula. pic.twitter.com/It71zMKh8k — Azucena Uresti (@azucenau) June 27, 2026

En otra de las publicaciones escribió: “En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa”, al tiempo que cuestionó que el discurso público del funcionario sobre la igualdad de las mujeres contraste, según ella, con su comportamiento en el ámbito privado.

Como parte de su denuncia, Jiménez difundió un video captado por una cámara de seguridad, presuntamente grabado en marzo de este año, cuando Rodríguez Padilla aún encabezaba Pemex.

En las imágenes se observa un forcejeo entre ambos, seguido de empujones, jalones, una bofetada y otros actos de violencia física que, según la denunciante, ocurrieron en presencia de uno de sus hijos menores de edad, quien se retira del lugar mientras se desarrolla el incidente.

La denunciante aseguró además que responsabiliza directamente a Rodríguez Padilla de cualquier daño que pudiera sufrir ella o sus hijos. “Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”, escribió en las publicaciones que acompañan los videos.

Hasta el momento, Víctor Rodríguez Padilla no ha emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones.

Un video de una cámara de seguridad mostró el momento en el que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, agredió físicamente a su esposa, desatando una ola de indignación y exigencias generalizadas para su destitución inmediata.

De acuerdo con la grabación, los hechos ocurrieron el pasado domingo 3 de mayo de 2026 en el interior de una sala de estar, donde se aprecian un sillón de color claro, un televisor encendido y una silla alta para bebé de color verde.

En las imágenes se identifica al funcionario vistiendo un suéter de rayas horizontales, mientras propina múltiples golpes directos a su cónyuge, quien se encuentra en el sillón e intenta cubrirse para protegerse de la agresión.

Exigen separación del cargo e incompatibilidad pública

Tras la publicación del material audiovisual, usuarios en diversas plataformas digitales se han manifestado para demandar a Rodríguez Padilla.

Los reclamos señalan que la conducta violenta mostrada en la grabación resulta incompatible con el ejercicio de cualquier cargo público y con los principios institucionales.

Cabe destacar que Rodríguez Padilla dejó la Dirección General de Pemex el pasado jueves 14 de mayo de 2026, fecha en la que se hizo oficial el relevo institucional y se nombró a Néstor Martínez Romero como el nuevo titular de la empresa productiva del Estado.

Hasta el momento, ninguna dependencia del sector energético ni el implicado han emitido una postura oficial respecto al video difundido.

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JVR