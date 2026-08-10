Van 43 mil aspirantes a prueba de control

A dos días de que inició la asignación de citas, 43 mil 619 aspirantes ya tienen fecha, sede y horario para realizar el Examen de Control Presencial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de las anomalías registradas en las pruebas en línea, así lo informó la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

La cifra representa 74.3 por ciento del total, por lo que casi tres de cada cuatro ya cuentan con una cita para presentar la evaluación. La asignación comenzó a las 14:00 horas del pasado viernes 7 de agosto y, hasta las 15:00 horas de este domingo, ya había 43 mil 619 personas con el procedimiento completado.

El proceso presencial se llevará a cabo después de las anomalías, trampas y demás problemáticas registradas durante los exámenes en línea de ingreso a bachillerato y licenciatura, situación por la que la UNAM anunció la terminación anticipada del contrato con Territorium Life, empresa encargada de la plataforma utilizada para las evaluaciones.

La UNAM también informó que realizará tres auditorías —tecnológica, interna y externa— con el objetivo de revisar el funcionamiento del servicio y el proceso de contratación, así como determinar si existieron incumplimientos y posibles responsabilidades.

Mientras continúan esas revisiones, la DGAE indicó que la plataforma TU SITIO permanecerá habilitada para que los aspirantes que aún no cuentan con cita puedan generarla. El sistema podrá utilizarse hasta un día antes del inicio de la aplicación de los exámenes en cada una de las sedes.

Como parte de este proceso, la UNAM determinó por primera vez tres sedes fuera de la Ciudad de México: Guanajuato, Oaxaca y Baja California; el objetivo es acercar la evaluación a jóvenes de otras entidades de la República.

Hasta el momento, la máxima casa de estudios no ha informado el número absoluto de aspirantes que todavía no han obtenido cita, aunque el porcentaje reportado indica que alrededor de una cuarta parte del total está pendiente de completar este procedimiento.