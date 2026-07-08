Cae exdirector de Pemex acusado de violencia familiar

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con la del Estado de Morelos (FGEM) ,aprehendieron ayer a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por su probable participación en hechos de violencia familiar contra su pareja.

El Registro Nacional de Detenciones ubicó la captura a las 17:32 horas en el número 20 de la calle Monte Albán, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, frente a un café. La ficha oficial señaló que quedó bajo resguardo de una autoridad ministerial del fuero común.

El Dato: Felicia Jiménez refirió que está casada con Rodríguez Padilla desde 2019, y que los comportamientos violentos comenzaron desde 2022, tras la pandemia de Covid.

En las próximas horas deberá comparecer ante un juez de control de Morelos, donde conocerá los hechos que se le atribuyen y se definirá su situación jurídica.

La orden de aprehensión derivó de una investigación iniciada tras la denuncia presentada por la víctima, María Felicia Jiménez, esposa del exfuncionario, por hechos ocurridos en marzo de 2026 en Morelos. Según las indagatorias, Rodríguez Padilla se encontraba con ella en un domicilio de esa entidad, donde la habría agredido física y verbalmente después de una discusión.

Con esos datos, la Fiscalía morelense estableció la probable participación del exfuncionario federal y obtuvo el mandamiento judicial en su contra. La autoridad capitalina colaboró en los trabajos para localizarlo en la capital y detenerlo.

La detención ocurre en medio de una acusación por violencia familiar presentada por la esposa de Rodríguez Padilla, María Felicia Jiménez, y de la difusión de un video en el que se ve al exfuncionario cuando comete agresiones físicas contra su cónyuge. El caso abrió rutas ministeriales en Ciudad de México y Morelos, donde además se ordenaron medidas de protección para la denunciante.

Ante estos hechos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró el pasado 26 de junio que el Gobierno federal brindaría apoyo a la esposa del exfuncionario y pidió que se proceda con apego a la ley, al señalar que no importa que haya sido un funcionario o conocido dentro del ámbito gubernamental, debido a que la violencia que se ejerce contra una mujer debe de ser sancionada.

Asimismo, refirió que Rodríguez Padilla ya no sería el nuevo director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y que tampoco ocupará algún cargo dentro del Gobierno federal.

De acuerdo con Teresa Peña Carrasco, abogada penalista, la diferencia entre ambas entidades no se limita al monto de las penas, sino al alcance del tipo penal, la competencia territorial y las medidas de protección que pueden dictarse para la víctima. En la capital el Código Penal contempla una sanción de uno a seis años de prisión para quien ejerza violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos dentro o fuera del domicilio familiar. En Morelos, la pena base resulta menor, con un rango de seis meses a cuatro años de prisión. Sin embargo, la penalista subrayó que eso no vuelve irrelevante la intervención de la Fiscalía estatal, porque la competencia penal también depende del lugar donde ocurrieron los hechos.

Para la experta, el análisis no debe centrarse sólo en los años de prisión. La violencia familiar suele operar como un patrón de dominación, no como un episodio aislado. Por eso, el Ministerio Público debe revisar si existen antecedentes, amenazas, dependencia económica, daño emocional, control patrimonial, presencia de menores de edad o riesgo de represalias.

Ambas fiscalías informaron que continuarán las diligencias dentro de sus respectivas competencias. También señalaron que las denuncias por violencia contra las mujeres serán investigadas “con seriedad y apego a derecho”.