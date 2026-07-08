Defensa envía 3 aeronaves más con ayuda humanitaria a Venezuela; suman 8 viajes

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional coordinaron el pesaje y embalaje de los suministros destinados a la población civil sudamericana.

Familias venezolanas afectadas por los recientes sismos reciben un nuevo cargamento de ayuda humanitaria enviado desde México. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reforzó hoy su puente aéreo, desplegando tres aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para esta misión vital.

Las aeronaves partieron desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Venezuela, transportando 20 toneladas de víveres e insumos médicos esenciales.

El despegue de los pesados transportes se registró desde las pistas de la Base Aérea Militar de Santa Lucía con destino al caribe de forma directa. ı Foto: Especial.

Suman 8 viajes hacia Venezuela

Con estos vuelos, la operación suma ocho viajes desde el 24 de junio de 2026, fecha de los terremotos, totalizando 71.2 toneladas de asistencia.

La ayuda incluye despensas, alimentos no perecederos, artículos de limpieza y herramientas, además de los insumos médicos.

Este esfuerzo subraya el compromiso del país con la solidaridad internacional y el apoyo a naciones hermanas en momentos de crisis, demostrando la capacidad operativa del país para responder a emergencias.

Un vocero de la Defensa enfatizó que “la labor de nuestro personal no solo demuestra la gran capacidad logística de la Secretaría, sino que también reafirma que la solidaridad mexicana no conoce fronteras cuando se trata de apoyar a quienes más lo necesitan”.

La coordinación entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional ha sido fundamental para la materialización eficiente de este puente aéreo, garantizando que el apoyo llegue de manera oportuna.

Los movimientos telúricos del 24 de junio de 2026 causaron estragos significativos en Venezuela, dejando a miles en situación vulnerable, y México fue uno de los primeros en ofrecer su respaldo incondicional.

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JVR