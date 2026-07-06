Van 83 rescates de México en Venezuela; sólo 2 personas vivas

Edificios dañados por terremoto que azotó Venezuela, en La Guaira en junio pasado.

A una semana y media de la devastación provocada por dos terremotos en Venezuela, los elementos de las Fuerzas Armadas de México han conseguido 83 rescates entre los escombros, de los cuales únicamente dos han sido de personas con vida.

Durante la exposición del balance en la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que el agrupamiento ‘Yumare’, que envió como apoyo, ya rescató 80 cuerpos y un perro.

Adicionalmente, han brindado mil 988 consulta médicas, de las que 70 por ciento han sido motivadas por el desastre que ocurrió, y el resto por otros motivos. Entre los servicios, se realizó una operación de apéndice.

También confirmó que dos buques zarparon rumbo a Venezuela para llevar todos los víveres que se recolectaron por parte de la población mexicana a través de diversas dependencias y organizaciones civiles.

Como resultado de esto, se han llevado 13.1 toneladas de medicamentos, 71.2 toneladas de insumos, además de ocho plantas generadoras de electricidad.

“Y ya salieron dos barcos eh para Venezuela que llevan insumos de distinto tipo, tanto de colectas que se hicieron en nuestro país, civiles como de gobiernos de los estados y que van para allá, que tienen medicamentos, y alimentos no perecederos y algunos otros insumos”, dijo.

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FGR