Manda el país buques de ayuda a Venezuela; van 3,342 muertos

Desde Veracruz, dos buques de la Armada de México zarparon este domingo con aproximadamente dos mil tres metros cúbicos de ayuda humanitaria —lo que equivale a 388 toneladas de insumos—, para la población afectada por los sismos en Venezuela, en una operación que también incorpora el apoyo logístico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y organizaciones civiles.

La Secretaría de Marina (Semar) señaló que el despliegue responde a la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para apoyar al país hermano de Venezuela con insumos. Además, afirmó que la operación refleja la cooperación entre dependencias federales, fundaciones y empresas.

Además, destacó que estas acciones buscan mantener la tradición de asistencia de México ante desastres naturales en países de América Latina.

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La Marina informó que los buques de apoyo logístico ARM Isla Holbox (BAL-02) y ARM Huasteco (AMP-01) iniciaron la travesía con un tiempo estimado de seis días. El cargamento incluye alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos que llegaron a los centros de acopio instalados en la Ciudad de México, y posteriormente concentrados en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz para su embarque.

De acuerdo con la dependencia, el ARM Isla Holbox transporta la mayor carga con cerca de mil 750 metros cúbicos de suministros (339 toneladas). Además de cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora cada una, junto con el personal encargado de operarlas.

Por su parte, el ARM Huasteco lleva 253 metros cúbicos adicionales de víveres, agua, artículos de limpieza e insumos médicos con el mismo destino, con lo que el volumen total de la ayuda marítima asciende a poco más de dos mil metros cúbicos.

La Semar precisó que 100 elementos de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias (BRE) participan en las maniobras de embarque, traslado y descarga. Para esas labores también se utilizan una grúa y dos montacargas en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz.

Recordó que este envío complementa el puente aéreo establecido días antes, cuando un avión militar partió rumbo a Venezuela con ocho plantas de energía eléctrica para apoyar la atención de la emergencia en las zonas más golpeadas por esta doble catástrofe natural.

En paralelo, la Defensa Nacional informó que mantendrá activo el puente logístico hacia Venezuela con el respaldo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Como parte de esa operación, personal militar trasladó durante el fin de semana 28 toneladas de víveres e insumos desde el centro de acopio del 19/o. Batallón de Infantería, en la Ciudad de México, hasta el puerto de Veracruz, desde donde la carga continuará el trayecto por vía marítima.

La ayuda del traslado de las Fuerzas Armadas reúne despensas, alimentos no perecederos, material médico, artículos de limpieza y herramientas donados por integrantes de la comunidad venezolana residente en nuestro país, organizaciones de la sociedad civil, así como empresas e instituciones educativas.

El rescate de cuerpos es ahora la siguiente etapa

| Redacción |

Las labores de emergencia en Venezuela se concentran ahora en la recuperación de cuerpos, mientras los equipos internacionales de rescate comenzaron ayer su retiro del país ante las cada vez menores posibilidades de encontrar sobrevivientes entre los escombros, 11 días después de los terremotos del 24 de junio.

El gobierno informó el domingo que la cifra de personas fallecidas aumentó a tres mil 342 y que el número de heridos ascendió a 16 mil 740.

El Dato: La ONU explicó que, conforme disminuyen las tareas de búsqueda y rescate, la prioridad se centra ahora en la atención de miles de desplazados.

Además, las autoridades señalaron que 17 mil 345 personas quedaron sin vivienda porque sus inmuebles colapsaron, sufrieron daños o están en evaluación. También reportaron que seis mil 462 personas fueron rescatadas desde el inicio de la emergencia y que 23 mil 820 pacientes recibieron atención médica.

De acuerdo con el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC), alrededor de 25 brigadas internacionales permanecen en Venezuela, aunque están en proceso de desmovilización o retirada. Desde el viernes, las autoridades venezolanas asumieron la coordinación de las operaciones, que ahora se enfocan en la recuperación de cuerpos.

31 mil casos de personas cuyo paradero sigue sin conocerse

El representante de UNDAC, Sebastián Mocarquer, informó que el vigilante Hernán Gil, localizado con vida tras permanecer ocho días bajo los escombros, fue la última de las 14 personas rescatadas por los equipos internacionales. Explicó que la mayoría de los rescates ocurrió durante las primeras horas gracias a la respuesta de las propias comunidades, mientras que las brigadas extranjeras se especializaron en localizar personas atrapadas en zonas profundas.

En La Guaira, el estado más afectado por los terremotos, las labores se concentran ahora en la remoción de escombros con maquinaria pesada. Al mismo tiempo, disminuye el número de personas que acampan en calles, ya que muchas fueron trasladadas a refugios o decidieron desplazarse a otras regiones del país.

En tanto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, participó en la ceremonia por el Día de la Independencia de Venezuela, donde defendió el trabajo realizado por la Fuerza Armada durante la emergencia y rechazó las críticas dirigidas a los militares.

Equipos de rescate trabajan en un edificio derrumbado en Caraballeda, ayer. ı Foto: Reuters

Durante el acto anunció la creación de una unidad especial de tarea de emergencia para atender desastres de esta naturaleza, la cual estará encabezada por el general de brigada Pabón Castellanos. También agradeció el apoyo brindado por las brigadas internacionales y adelantó que los rescatistas venezolanos serán condecorados.

La respuesta del gobierno es cuestionada dentro y fuera del país. Analistas consideran que esta representa la mayor crisis enfrentada por la administración de Delcy Rodríguez desde que asumió la presidencia encargada hace seis meses, mientras persisten las críticas por la velocidad de las acciones de atención y reconstrucción.

Para atender a la población afectada permanecen habilitados 79 campamentos transitorios. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que en esos espacios se alojan actualmente 10 mil 702 personas y que existe capacidad para recibir a más damnificados.

La Guaira concentra seis mil 655 personas distribuidas en 20 campamentos, de los cuales 11 se encuentran en proceso de ampliación. En Caracas operan 37 refugios con tres mil 234 ocupantes, mientras que en el estado Miranda funcionan 22 campamentos donde permanecen 813 personas.