Roberto Sánchez reconoce derrota frente a Keiko Fujimori en elecciones de Perú

El excandidato presidencial de Perú, Roberto Sánchez, reconoció los resultados de la elección que le dio el triunfo a su rival, la presidenta electa Keiko Fujimori, aunque aseguró que seguirá denunciando las “irregularidades” ocurridas en la misma.

A través de un comunicado firmado por Sánchez Palomino y otros representantes del partido Juntos por el Perú, se aseguró: “Reconocemos que el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado los resultados electorales”.

Roberto Sánchez da un mensaje a sus simpatizantes, en donde acusa irregularidades en el conteo presidencial. ı Foto: Reuters

Con lo anterior, Roberto Sánchez reconoce la victoria electoral de su rival, Keiko Fujimori, aunque tres días después de que el Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) decretara oficialmente los resultados de la elección, el viernes.

Seguiremos denunciando “irregularidades” y ejerceremos un control político “firme”

Pese al reconocimiento de la victoria de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y los militantes de Juntos por el Perú aseguraron que seguirán denunciando las “irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral [...] y que, a nuestro juicio, afectaron el proceso electoral.

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, habla con la prensa tras la declaratoria de su triunfo por el JNE. ı Foto: Reuters

“La paz democrática no puede construirse sobre el silencio frente a hechos que merecen ser esclarecidos. La historia ha demostrado que cuando la democracia retrocede, el silencio nunca es una opción”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, Roberto Sánchez y Juntos por el Perú se comprometieron a mantener un “control político firme” desde ambas Cámaras del Congreso.

¡Coalición Parlamentaria para recuperar la democracia!



¡Justicia para los Mártires del sur!

¡Presidente Pedro Castillo, Libertad!

¡Por la Derogatoria de las leyes pro crimen! pic.twitter.com/dCQZMtfC2g — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 6, 2026

Destacaron que, entre sus principales propósitos, se encuentra “recuperar la justicia, el equilibrio e independencia de los poderes del Estado”, así como seguir “trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social”.

“Nuestra Coalición Parlamentaria, desde el Congreso de la República, buscará restablecer la Paz en nuestro país, mediante una agenda inicial basada en derogar las leyes que favorecen al crimen, recuperar el derecho a referéndum, el restablecimiento de la estabilidad y seguridad juŕicia, así como la Libertad del Presidente Pedro Castillo”, concluye Juntos por el Perú su comunicado.

Keiko Fujimori gana en su cuarto intento, por estrecho margen

El viernes, el JNE decretó a Keiko Fujimori presidenta electa de Perú, después de hacer oficiales los resultados, en los que ganó con 50.135 por ciento de los votos, frente a 49.865 por ciento de Roberto Sánchez.

Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí.



Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de… pic.twitter.com/b1mnqFyMdi — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 3, 2026

Lo anterior representa una diferencia de menos de 50 mil votos entre ambos candidatos.

Keiko Fujimori asumirá la presidencia de Perú el 28 de julio, en lo que, ha prometido, será “una nueva etapa” para el país andino.

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