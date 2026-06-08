De izquierda y derecha pelean palmo a palmo en elecciones de Perú

Las elecciones presidenciales en Perú tuvieron su segunda vuelta ayer. Keiko Fujimori aventajó a Roberto Sánchez con 5.09 puntos porcentuales, al sumar 52.54 por ciento de los votos válidos con 71.29 por ciento del escrutinio. Sánchez registró 47.45 por ciento, hasta el cierre de esta edición.

La tendencia de los primeros resultados procede de votos emitidos principalmente en Lima y en otras ciudades. En esos lugares la líder del partido fujimorista Fuerza Popular tiene más apoyo. Roberto Sánchez tiene sus mayores apoyos en las zonas rurales. Esos votos son normalmente los últimos en contabilizarse.

El Dato: La jefa de la misión de la UE recordó que tiene un equipo de 150 observadores desplegados en todo el país. Visitaron entre 10 y 12 mesas electorales cada uno.

Los sondeos a pie de urna difundidos al cierre de los colegios revelaron un resultado ajustado. Según Ipsos, Keiko Fujimori recibió 50.7 por ciento de los votos válidos y Roberto Sánchez obtuvo 49.3 por ciento. Datum indicó que la candidata de Fuerza Popular obtuvo 50.53 por ciento y el candidato de Juntos por el Perú 49.47 por ciento. La definición será por unos pocos miles de votos, como ocurrió en las dos elecciones anteriores, donde Fujimori se quedó a las puertas de la Presidencia por apenas 40 mil votos.

Keiko Fujimori esperó los resultados en su domicilio junto a sus hijas. Roberto Sánchez lo hizo en la cárcel de Barbadillo, reservada para expresidentes de Perú. Ahí está recluido el exmandatario Pedro Castillo, junto a otros exgobernantes. Durante la jornada, ambos animaron a la población a salir a votar. Roberto Sánchez pidió un “voto de conciencia”. Solicitó participar “con la mayor esperanza para un Perú con cero discriminación y pobreza, y con mucha democracia y justicia”.

El Tip: El candidato presidencial Roberto Sánchez llamó a su equipo y a sus seguidores a defender el voto de la segunda vuelta electoral.

CIERRE CON ÉXITO. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, negó tajantemente “cualquier narrativa de fraude” en la segunda vuelta presidencial. Agregó que las incidencias reportadas están “canalizadas adecuadamente”. En una declaración a la prensa, tras el cierre de la votación, Roberto Burneo dijo que hoy termina con “éxito” una etapa más del proceso.

Señaló que se desarrolló “con toda normalidad y regularidad”. Invocó a los partidos y sus simpatizantes a mantener “la serenidad y actuar con responsabilidad democrática”. Los resultados oficiales serán difundidos “progresivamente” por los canales oficiales.

Más de 27.3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas. Se eligió a quien gobernará el país por los próximos cinco años, entre 2026 y 2031. Será el noveno presidente del país en los últimos 10 años. La década tuvo inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

35 candidatos se presentaron en la primera vuelta electoral

La misión de observación electoral de la Unión Europea constató que la jornada se desarrolló con normalidad. La jefa de la misión, la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, dijo que hubo algunos retrasos en la apertura de las mesas, pero menores a los de la primera vuelta. “Las votaciones se han desarrollado con tranquilidad. En algunos sitios ha habido retrasos, pero no retrasos grandes. Una vez que abrieron las mesas, todo fluyó con bastante tranquilidad”, señaló al canal estatal TV Perú. El informe preliminar saldrá el martes. El informe final se presentará en agosto.

POR CUARTA VEZ. Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, busca por cuarta vez llegar a la silla presidencial que ocupó su padre. Tiene 51 años. Aspira a convertirse en la primera mujer elegida presidenta de Perú por votación directa. Dina Boluarte asumió el cargo por ser la vicepresidenta de Pedro Castillo, luego de que este fue destituido por el Congreso por intentar un golpe de Estado.

7 millones de peruanos no votaron el pasado 12 de abril

La líder de Fuerza Popular se quedó a las puertas de la Presidencia tres veces. Perdió la segunda vuelta contra Ollanta Humala en 2011, contra Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y contra Pedro Castillo en 2021. Su derrota en las dos últimas ocasiones se concretó por un margen de 40 mil votos. Entonces no reconoció los resultados y denunció un fraude del que no presentó pruebas, pero que aún asegura que se produjo.

A diferencia de los anteriores comicios, Keiko Fujimori llega sin su padre, quien murió en septiembre de 2024. Tampoco está el padre de sus dos hijas, Mark Vito, del que se divorció en 2022. Además, quedó librada de un juicio por lavado de dinero en la financiación de sus campañas. Una sentencia del Tribunal Constitucional archivó el proceso por falta de pruebas.

Aunque representa una segunda época del fujimorismo, al que muchos llaman “keikismo” o “fujimorismo 2.0”, reivindica el legado de su padre. Tiene una propuesta de “mano dura”, un enfoque conservador y está rodeada de la vieja guardia del exmandatario. Se defiende de las acusaciones de que ya “ha gobernado” el país desde el Congreso. Niega haber contribuido a la inestabilidad que ha llevado a Perú a tener ocho presidentes en 10 años.

Su llegada a la política fue en 1994. Con 19 años se convirtió en la “primera dama” más joven de América, tras el divorcio de sus padres. Ejerció el cargo hasta noviembre de 2000, cuando su padre renunció por fax desde Japón en medio de un escándalo de corrupción. En 2006 ganó una curul en el Parlamento con la mayor votación para el Congreso.

Durante el Gobierno de Kuczynski se enfrentó con su hermano Kenji. Se opuso a un acercamiento con el entonces gobernante para buscar un indulto para su padre, que cumplía 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Entre 2018 e inicios de 2020 pasó en prisión preventiva casi año y medio por las investigaciones de presunto lavado de dinero.

REESTABLECER EL EQUILIBRIO. Por su parte, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, compitió en nombre del expresidente Pedro Castillo. Prometió restablecer el equilibrio de poderes en el país y un referéndum para construir “una nación con soberanía para todos los peruanos”. Señaló a Keiko Fujimori como la responsable del caos en el país.

“Abajo el fujimorismo, abajo la corrupción, porque vamos a saber derrotarlo, podemos ser pobres, pero no somos corruptos”, expresó en su mitin de cierre, en Lima. Destacó la figura de Pedro Castillo, condenado por el fallido intento de golpe de Estado en 2022. Lo calificó como el símbolo de la revolución democrática. Reiteró la intención de ordenar su excarcelación si gana la Presidencia.