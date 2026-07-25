Confina Israel Cisjordania con tropas

Soldados se mueven por una calle fuera del Hospital Especializado de Nablus en la ciudad de Nablus, Cisjordania, el viernes 24 de julio de 2026

Israel realizó un amplio despliegue de tropas en Cisjordania tras una serie de enfrentamientos que estallaron el viernes en todo el territorio ocupado. La muerte de un colono israelí desencadenó una ola de violencia que han dejado dos soldados israelíes y cuatro aldeanos palestinos muertos.

Los palestinos en Cisjordania han lidiado con violencia al tiempo que el gobierno de línea dura de Israel, dominado por líderes y partidarios de los colonos, ha supervisado un aumento en la construcción de asentamientos durante los últimos cuatro años. La comunidad internacional considera abrumadoramente que la construcción de asentamientos israelíes en estas áreas es ilegal y un obstáculo para la paz.

Autoridades informaron que soldados israelíes mataron a tiros a cuatro palestinos en la aldea de Tell, en el norte del territorio, y el Ejército israelí reveló, por su parte, la muerte de dos soldados —uno de los cuales era un colono que formaba parte de un escuadrón de defensa local.

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Otros dos israelíes y cuatro palestinos resultaron heridos, de acuerdo con autoridades de salud. El Ejército de Israel anunció que se estaba preparando para una operación antiterrorista “extensa” en Cisjordania. Añadió que estaba llevando a cabo una búsqueda de palestinos sospechosos de atacar a israelíes y que detuvo a dos durante una redada en Nablus.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una declaración conjunta con el ministro de Defensa, Israel Katz, pidió más tropas para Cisjordania y la demolición de las casas de los acusados en Tell, así como la recolección de armas y la revocación de permisos de trabajo en la aldea.

“Se debe permitir que las fuerzas de seguridad actúen libremente y con toda la fuerza contra el terrorismo”, sostuvieron.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, fue más allá, diciendo que las aldeas de Tell, Iraq Burin y Beit Furik “necesitan verse exactamente como los campamentos de refugiados en Nablus y Tulkarm”, en referencia a la campaña de demoliciones masivas que desplazó a decenas de miles en ciudades cisjordanas.