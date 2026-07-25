Venezuela no está lista para elecciones: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que Venezuela todavía “no está preparada” para celebrar elecciones presidenciales, pero aseguró que ha habido “avances” al respecto, al tiempo que el gobierno de la mandataria interina de ese país, Delcy Rodríguez, anunció su decisión “firme y definitiva” de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI).

“En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para eso. Pero ha habido muchos avances. Todavía no están listos para las elecciones, pero en algún momento lo estarán, y vamos a estar encima de eso”, respondió el estadounidense a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El Dato: En 2023 el gobierno de Maduro y la CPI acordaron abrir una oficina en Venezuela con el propósito de facilitar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad.

Un día después de asegurar que el secretario de Energía, Chris Wright, “está dirigiendo Venezuela” y que incluso lo felicitara por el trabajo que realiza, Trump que “Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico” y destacó el beneficio que están logrando tanto las empresas estadounidenses como el pueblo venezolano del mercado petrolero.

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Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Estados Unidos anunció un tutelaje sobre el Gobierno de Delcy Rodríguez, y anunció que el objetivo último es la transición democrática, pero no ha establecido un calendario electoral.

El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores anunciaron la semana pasada que iniciarán conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país, unas conversaciones apoyadas por Washington. La líder opositora María Corina Machado, que ha expresado su intención de regresar cuanto antes a Venezuela para encabezar una candidatura presidencial, no participará en esa mesa de conversaciones.

FIN DE LA HISTORIA. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que la CPI se ha convertido en un mecanismo para “instrumentalizar a los pueblos del sur global”.

“No creemos en ese tipo de instituciones. Creemos en un mundo nuevo de paz verdadera para los pueblos del mundo que hoy son víctimas de guerras y agresiones”, dijo en el marco de una ceremonia de ascenso de militares.

Horas antes, el canciller Félix Plasencia indicó en su cuenta de X que comunicó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, la decisión de “denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127”.

El anuncio se produjo más de siete meses después que la Asamblea Nacional, de abrumadora mayoría oficialista, aprobó por unanimidad una ley para derogar el instrumento legal que hace casi 26 años ratificó la adhesión al Estatuto de Roma

—constitutivo de la CPI— en un primer paso para retirar al país de ese tribunal.

“Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del sur global. Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos”, dijo en un comunicado.

Plasencia consideró que el tribunal “ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger”.