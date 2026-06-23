Roberto Sánchez adelanta que no reconocerá triunfo electoral de Fujimori en Perú; acusa irregularidades

Roberto Sánchez da un mensaje a sus simpatizantes, en donde acusa irregularidades en el conteo presidencial.

El candidato presidencial de Perú, Roberto Sánchez, adelantó que no reconocerá el triunfo de su rival, Keiko Fujimori, si no se resuelven las irregularidades que, acusó, han contribuido a que la derechista esté aventajando en la recta final del conteo.

En conferencia de prensa, Roberto Sánchez reconoció que el avance en los resultados del conteo del balotaje, con más del 99 por ciento, le da una ventaja a su rival, Keiko Fujimori.

Roberto Sánchez da un mensaje a sus simpatizantes, en donde acusa irregularidades en el conteo presidencial. ı Foto: Reuters

No obstante, Sánchez Palomino acusó que hubo una presunta vulneración de las normas electorales durante el procesamiento de los votos del exterior, lo que, en parte, le daría la estrecha ventaja a la derechista.

Suspensión temporal en conteo de votos del exterior provocó irregularidades, acusa

De acuerdo con el recuento que hizo el candidato, el 29 de mayo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a solicitud de la cancillería peruana, decidió suspender el escaneo inmediato de actas electorales en consulados para enviarlas posteriormente a Perú.

Roberto Sánchez, candidato presidencial peruano, junto a sus simpatizantes. ı Foto: Reuters

La cancillería justificó el cambio al señalar que en la primera vuelta del 12 de abril varias oficinas consulares tuvieron “serias dificultades técnicas y operativas” con el sistema utilizado para digitalizar las actas.

Lo anterior, según Roberto Sánchez habría afectado la seguridad de la cadena de custodia del material electoral procedente del extranjero, lo cual, a su vez, estaría comprometiendo la transparencia de los resultados.

Simpatizantes de Roberto Sánchez. ı Foto: Reuters

Por lo anterior, Sánchez y su equipo legal presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una solicitud para anular los votos del extranjero. Remarcó que, en tanto no se cumpla esta solicitud, él no aceptará los resultados que, al momento, dan el virtual triunfo a Keiko Fujimori.

“Si el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve en atención a la seguridad jurídica, a la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. Por ello nosotros decimos que en esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, dijo Roberto Sánchez en conferencia de prensa.

Resultados del conteo del balotaje peruano al corte del 23 de junio. ı Foto: Captura de pantalla

Sánchez anunció que agotará las vías legales, incluso instancias internacionales, para defender los votos de sus simpatizantes. En el mismo sentido, convocó a una marcha en Lima, este sábado, junto a sindicatos y movimientos nacionales, para exigir el reconocimiento de las irregularidades por parte de las autoridades electorales.

Al cierre de esta nota, datos de la ONPE, con 99.72 por ciento de los votos contados, Keiko Fujimori lidera con 50.111 por ciento, estrechamente por encima de Sánchez, que lleva 49.889 por ciento.

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