En medio de división, sin un claro favorito y tras años de una prolongada crisis política, millones de peruanos salieron a las urnas el domingo para votar en la segunda vuelta de elecciones presidenciales, disputadas entre el izquierdista Roberto Sánchez y la conservadora Keiko Fujimori.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales estuvo marcada por la dispersión del voto entre 35 candidatos, con Fujimori y Sánchez logrando la segunda vuelta por un escaso margen. Mientras que, según las autoridades electorales del país andino, el balotaje transcurrió con normalidad, en calma y sin incidentes.

Una persona emite su voto en una urna, en la segunda vuelta electoral de Perú. ı Foto: ONPE

Tan pronto cerraron las casillas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) inició el conteo de votos que se ha extendido hasta este lunes. Entonces: ¿quién es el nuevo presidente de Perú? ¿Quién ganó las elecciones? O ¿quién va a la cabeza del conteo? Esto se sabe.

¿Quién ganó las elecciones presidenciales de Perú 2026?

En las elecciones presidenciales de Perú se enfrentaron los dos candidatos con más votos en la primera vuelta: Roberto Sánchez, candidato nacionalista e izquierdista, y Keiko Fujimori, candidata conservadora, hija del controversial expresidente Alberto Fujimori (1990 - 2000), en su cuarto intento por llegar a la presidencia.

Roberto Sánchez, candidato presidencial en Perú. ı Foto: Reuters

Al cierre de las urnas, la agencia Ipsos llevó a cabo encuestas de salida que dieron el triunfo preliminar a Fujimori, y poco después inició el conteo de la ONPE, el cual dará los resultados oficiales cuando se tengan.

Así, al corte de las 10:00 horas de Perú (09:00 horas en horario del Centro de México), con 93.502 por ciento de las actas computadas, Keiko Fujimori lleva la delantera con 50.031 por ciento de los votos, frente a 49.969 por ciento de Roberto Sánchez.

Resultados del ONPE al corte de las 09:00 horas (CDMX). ı Foto: Captura de pantalla

De mantenerse esta tendencia, Keiko Fujimori sería la nueva presidenta de Perú.

No obstante, el conteo aún no termina, y se espera que más tarde este lunes 8 de abril se tengan los resultados completos.

Keiko Fujimori, candidata presidencial en Perú. ı Foto: Reuters

Además, el margen de diferencia entre Fujimori y Sánchez es, nuevamente, muy estrecho, aunque los votos pendientes por contar son relativamente pocos.

La ONPE ha pedido a la ciudadanía peruana informarse de los resultados únicamente a través de sus canales oficiales.

Perú ha enfrentado una aguda crisis política en los últimos años. ı Foto: Reuters

Un triunfo de Fujimori representaría un nuevo acercamiento a la derecha en América Latina, tendencia que se ha observado en las últimas jornadas electorales. Mientras que, un triunfo de Sánchez continuaría con el gobierno de izquierda en el país andino.

Cualquiera de los dos está comprometido a garantizar la estabilidad en el país, y terminar con la crisis política que ha llevado al país a tener ocho presidentes en los últimos ocho años.

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