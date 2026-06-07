Segunda vuelta de elecciones presidenciales en Perú 2026: Sigue AL MOMENTO lo más relevante

Más de 27 millones de peruanos están convocados este domingo a votar en la segunda vuelta de elecciones presidenciales, que se disputan entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Los comicios no cuentan con un claro favorito y ocurren en medio de polarización y una fuerte crisis política en el país sudamericano.

06:00 hrs. Abren casillas en Perú; están convocados más de 27 millones de ciudadanos

En punto de las 07:00 horas de Perú (06:00 horas en horario del Centro de México) abrieron las casillas para la jornada electoral de este domingo, con 92 mil 766 mesas de votación instaladas para recibir a más de 27 millones de votantes habilitados.

Otros un millón 210 mil votantes en el extranjero están habilitados para ejercer su voto.

Fujimori y Sánchez buscan la presidencia de Perú en segunda vuelta

Después de una disputada primera vuelta de las elecciones presidenciales, la candidata conservadora Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se enfrentan este domingo en el balotaje que definirá al próximo presidente de Perú.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori son los candidatos en la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Perú. ı Foto: Reuters

Los comicios se celebran en medio de una prolongada crisis política en el país andino, que ha tenido ocho presidentes en los últimos ocho años y donde ningún mandatario ha logrado consolidar estabilidad institucional.

La jornada electoral transcurre sin un claro favorito y en un escenario de alta polarización política. Ambos candidatos avanzaron al balotaje tras una primera vuelta marcada por la fragmentación del voto entre 35 aspirantes: Fujimori obtuvo 17.18 por ciento de los sufragios y Sánchez 12.03 por ciento.

Perú ha enfrentado una aguda crisis política en los últimos años. ı Foto: Reuters

Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), busca por cuarta ocasión alcanzar la presidencia con una plataforma centrada en la seguridad, el orden público y la continuidad del modelo económico orientado al libre mercado.

Por su parte, Roberto Sánchez se presenta como un candidato nacionalista y de izquierda, con propuestas orientadas a ampliar los programas sociales, aumentar el salario mínimo y construir un país con “cero discriminación, cero pobreza y con mucha justicia y democracia”.

Ocho presidentes han gobernado Perú en los últimos ocho años. ı Foto: Reuters

Fujimori basó su campaña en promesas para combatir las extorsiones, reforzar la seguridad y mantener la estabilidad económica y las inversiones privadas. Sánchez, en contraste, propuso revisar contratos de explotación de recursos naturales, impulsar una nueva Constitución y fortalecer la intervención del Estado en áreas estratégicas.

La elección también es observada como una prueba política para América Latina, pues un triunfo de Fujimori reforzaría la presencia de gobiernos de derecha en la región, mientras que una victoria de Sánchez representaría un nuevo impulso para los sectores de izquierda.

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