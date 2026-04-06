Sheinbaum niega financiamiento de su gobierno a candidatos en Perú; sigue rota relación diplomática

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su gobierno financie a candidatos a gobiernos de otros países, como lo aseguró un diario peruano en torno a las elecciones que se aproximan en dicho país.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo fue consultada respecto a las afirmaciones que se hicieron en un medio de comunicación peruano, donde se acusó a su gobierno y el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de financiar a candidatos en Perú, en referencia al contendiente Ricardo Belmont, quien ha incluido acciones de la 4T entre sus propuestas de campaña, como la realización de conferencias matutinas diarias.

Claudia Sheinbaum Pardo negó que su gobierno destine recursos a cualquier aspirante en otro país y reiteró que la postura de su administración es que cada población debe elegir sobre sus propios gobernantes.

“Primero, negar contundentemente que nosotros financiemos ningún movimiento en ningún lugar del mundo. Nosotros tenemos relación con los pueblos y con los gobiernos de los países del mundo con los que tenemos relaciones diplomáticas. Eso es lo primero y que es muy importante aclarar”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

En torno a las intenciones de Belmont por replicar las mañaneras, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que las ideas de la 4T no tienen derechos de autor, por lo que quien quiera utilizarlas, puede hacerlo.

“Lo segundo es que lo que hemos hecho en México, las ideas de la cuarta transformación, el humanismo mexicano, el pensamiento de pensadores, políticos, transformadores de nuestro país, no tiene copyright. Es parte del pensamiento universal. Y quien quiera ocupar las experiencias que hemos tenido aquí y que sean exitosas, adelante. Son bienvenidos”, afirmó Claudia Sheinbaum Pardo.

En torno a la fractura que hubo con el gobierno peruano, dijo esperar a que pronto se libere al expresidente Pedro Castillo, por considerar que la prisión que enfrenta es injusta. Claudia Sheinbaum Pardo comentó que recientemente recibió una visita del abogado del exmandatario peruano.

“Y más allá de incluso afinidades o no políticas y de lo que consideramos que es una visión de racismo, de clasismo. Hay un argumento muy claro que del abogado y es se necesitaba cierto número de votos para poderlo destituir y la votación fue menos que ese número de votos. En eso se basa principalmente su argumento. Es un argumento principalmente judicial, jurídico para poder liberar al presidente Castillo. Entonces es nuestro deseo de que pueda ser liberado y pues que gane el pueblo siempre, que gane el pueblo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Respeto a restaurar la relación que se rompió con Perú, a raíz del respaldo que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dio a Castillo, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que es aquel país el que no ha mostrado algún interés en que se restablezca la unión entre ambas naciones.

“No hay interés en ellos, no hay hasta ahora nada del actual presidente, que en algún momento pensamos que a lo mejor podía tener una posición distinta de restaurar la relación. Recordemos que ellos fueron los que rompieron relaciones con México. La relación con el pueblo peruano esa continuará siempre”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR