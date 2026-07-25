Llega a Puerto Progreso inversión por 12,500 mdp para ampliar y modernizar

Miles de empleos y una derrama económica significativa se perfilan para Yucatán con la ampliación y modernización del Puerto Progreso; este proyecto estratégico, que atrae inversión nacional e internacional, avanza para consolidar a la región como un polo logístico clave en el sureste mexicano.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, y el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, encabezaron ayer la firma de ratificación del convenio de la tercera etapa, y realizaron mesas comerciales con empresas interesadas en invertir en el recinto portuario, así como el banderazo de inicio a los trabajos de conformación de la primera plataforma.

12 mil 225 mdp será la inversión total en este proyecto

Con una inversión total estimada de 12 mil 225 millones de pesos, el puerto crecerá de 34 a 114 hectáreas, incluyendo dos nuevas plataformas de 40 hectáreas cada una, y se ampliarán la profundidad, longitud y ancho del canal de navegación para recibir buques de mayor calado, potenciando su capacidad operativa.

El proyecto avanza en fases; la primera, financiada por el Gobierno del estado, con mil 630 millones de pesos, ya concluyó, generando 360 empleos directos y mil 400 indirectos. La Fase 2 está en ejecución, con 948 millones de pesos de inversión privada. La tercera, a cargo del Gobierno Federal, promete dos mil 250 empleos directos y nueve mil 600 indirectos, con mayor inversión y manteniendo su calendario.

La licitación para la tercera etapa del proyecto se encuentra próxima a publicarse con un monto de inversión mayor al previsto originalmente. El proceso se llevará a cabo conforme a la normatividad vigente, con total transparencia y certeza jurídica, para asegurar que la obra se desarrolle y concluya en los tiempos programados.

El secretario Raymundo Morales Ángeles y el mandatario estatal, ayer. ı Foto: Especial

El gobernador Díaz Mena enfatizó que la modernización del Puerto de Altura de Progreso “dejó de ser una promesa postergada para convertirse en una de las obras insignia del Renacimiento Maya“, entregando resultados concretos a los yucatecos.

El mandatario estatal agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde antes de llegar al Gobierno se comprometió con el pueblo de Yucatán a acabar con las desigualdades económicas a través de las obras de desarrollo del Renacimiento Maya, y al titular de Semar, quien ha creído en Progreso desde el primer día y lo ha demostrado con visión y cooperación.

Por su parte, el secretario Morales Ángeles afirmó que esta ampliación es “una declaración de futuro”, al fortalecer el comercio exterior, impulsar el nearshoring y crear miles de puestos de trabajo, destacando la coordinación entre gobiernos y sector privado.

Esta alianza estratégica no solo expande la infraestructura portuaria, sino que abre nuevas oportunidades de negocio, fomenta empleos formales y promueve el desarrollo para las familias yucatecas.

La coordinación entre el Gobierno de México, el Gobierno del estado y la iniciativa privada es fundamental para este proyecto, que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respaldado como parte de las obras que buscan reducir las desigualdades económicas en la región.