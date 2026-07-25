“Mejora va lenta, pero se están dando resultados”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la mejora en los indicadores sobre la seguridad que perciben las y los mexicanos respecto del lugar en el que habitan, y consideró que hay ocasiones en la que este indicador va más lento en comparación con los resultados que ha dado la estrategia implementada en el territorio nacional.

En el último reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que 59.8 por ciento de los consultados considera que la ciudad en la que viven es insegura, dato que es menor al 61.5 por ciento y 63.2 por ciento que se reportó en marzo pasado y junio del 2025, respectivamente.

3.4 por ciento bajó la sensación de inseguridad en un año

Consultada al respecto durante su conferencia de prensa, la mandataria comentó que la percepción de seguridad también depende de la información que se difunde y que llega a la población y por eso, en ocasiones, los resultados pueden ir más “lento”.

“La percepción va a veces más lento. Depende de muchas cosas la percepción. Si hay más información, incluso de detenciones, puede subir la percepción de inseguridad. O sea, la percepción de si te sientes más seguro o inseguro no sólo es si alguien de tu familia o tú fueron víctima de un delito, sino lo que ves todos los días, lo que oyes, lo que escuchas. Entonces, eso tiene que ver con la percepción”, comentó.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo destacó que la estrategia de seguridad puesta en marcha durante su gobierno ha dado resultados y eso se refleja en los indicadores de seguridad y poco a poco la población los nota: “Lo importante aquí es que estamos dando resultados en los indicadores de seguridad y la gente comienza a notar esa disminución”.

La mandataria destacó que, aunque desde el sexenio pasado ya se observaban reducciones considerables, la tendencia se ha mantenido a la baja durante su administración.