Keiko Fujimori lidera votación en Perú

La candidata de derecha, Keiko Fujimori, encabeza la votación presidencial en Perú con 16.6 por ciento, según una encuesta a boca de urna de Ipsos difundida tras el cierre de la jornada electoral de ayer.

En segundo lugar se ubica el izquierdista Roberto Sánchez con 12.1 por ciento, seguido por el centroderechista Ricardo Belmont con 11.8 por ciento. Otros sondeos, como el de Datum, confirman la ventaja de Fujimori, lo que la perfila como la única candidata con lugar asegurado en una segunda vuelta prevista para el 7 de junio, ya que ningún aspirante alcanzaría el 50 por ciento necesario.

La jornada estuvo marcada por fallas logísticas en Lima, donde retrasos en la distribución de material electoral impidieron la instalación de 211 mesas, lo que dejó sin votar a más de 63 mil personas. Las irregularidades motivaron investigaciones por parte de la Fiscalía y organismos electorales contra responsables del proceso.

Ante estos hechos, el Jurado Nacional de Elecciones dispuso ampliar el horario de votación en centros afectados, incluso hasta el lunes en algunos casos. Más de 27.3 millones de peruanos fueron convocados a participar en unos comicios clave para el periodo 2026-2031, en medio de una prolongada crisis política.