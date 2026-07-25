Trump bromea con buscar un ‘cuarto mandato’ como presidente de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció, en tono irónico, que buscará un “cuarto mandato” en la Casa Blanca, lo cual, dijo, será fácil debido a que se ha cumplido el objetivo de “hacer al país grande de nuevo” y que ya ha ganado las elecciones “tres veces”.

Durante un discurso en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada la noche del viernes, Trump anunció que competirá por un “cuarto mandato” como presidente de Estados Unidos, al tiempo que sacó una gorra con la leyenda “Trump 2028” y la colocó sobre su cabeza.

Donald Trump, presidente de EU, dio un discurso en la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca. ı Foto: Captura de video

El presidente estadounidense ha sugerido en reiteradas ocasiones su intención de buscar la reelección, pero nunca lo ha anunciado oficialmente debido a que la Constitución de su país solo permite dos mandatos consecutivos.

Por otro lado, Trump mencionó un “cuarto mandato” a pesar de que solo completó uno y está en curso el segundo. Lo anterior debido a que, una vez más, hizo referencia al supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020, en las cuales ganó su rival, el demócrata Joe Biden.

Trump bromea en la cena de corresponsales en la Casa Blanca y se puso una gorra roja de TRUMP 2028 mientras anuncia un "CUARTO MANDATO": "Esta noche, para mostrar cuánto me importan la prensa y quiero salvar sus ratings, me complace anunciar mi intención... de postularme para un pic.twitter.com/jHkq9Bx9qC — James Nava (@JamesNavaCom) July 25, 2026

A propósito, aseguró que estas elecciones estuvieron “amañadas” y que, en realidad, fue su fórmula la que ganó y la que debió asumir la Casa Blanca.

“Les anuncio mi intención de contender por un cuarto término como presidente de Estados Unidos. Así lo haré. He ganado tres veces y lo haré de nuevo. Tiene que ser fácil, me estoy haciendo muy bueno en esto de competir por la presidencia”, dijo Trump en el discurso.

“Lo hice muy bien la segunda vez, pero, ya saben, fue una elección amañada”, abundó.

Haremos a Estados Unidos aún más grande: Trump

En el mismo sentido, el presidente estadounidense destacó que, gracias a su trabajo en dos periodos en la Casa Blanca, se ha cumplido el objetivo de “hacer a Estados Unidos grande de nuevo”, como reza el slogan político característico de su movimiento: “Make America Great Again”.

🇺🇸 | Trump: "Hice esto por una razón: para hacer que América sea grande de nuevo, y eso es lo que está sucediendo justo delante de tus propios ojos. Hemos hecho que América sea grande de nuevo, y va a ser mucho más grande." pic.twitter.com/20nfmeRQSA — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 25, 2026

“He hecho todo esto por una razón: hacer a Estados Unidos grande de nuevo, y eso ha estado ocurriendo justo enfrente de sus ojos. Hemos hecho a Estados Unidos grande de nuevo otra vez y lo haremos aún más grande”, concluyó Trump.

La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca se celebró la noche del viernes, después de que fuera reprogramada desde su fecha original, en abril de este año, por un ataque armado presuntamente dirigido contra el mandatario e integrantes de su gabinete.

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