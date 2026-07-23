Trump amenaza destruir puentes de Irán por cada atentado a buques

Ataques con drones iraníes contra la CIA en el Golfo llevan a analistas de inteligencia de EU a investigar si Rusia proporcionó información.

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra objetivos militares en Irán, informó ayer el Comando Central estadounidense (Centcom), mientras aumenta la confrontación entre ambos países tras varias jornadas de operaciones.

El mando militar indicó que los ataques comenzaron a las 17:30 horas, tiempo local, por orden del presidente Donald Trump. La nueva operación representa el duodécimo ataque contra Irán.

El Tip: Un sondeo de The Washington Post e Ipsos indicó que 68 por ciento de los consultados consideró que la guerra no valía la pena, frente a 28 por ciento.

Mas temprano, el magnate advirtió que Estados Unidos responderá contra infraestructura iraní si Teherán ataca barcos en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo. Afirmó que cada ataque iraní contra embarcaciones, ya sea con misiles, drones u otras armas, tendrá una respuesta directa.

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“A partir de ahora, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, EU bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica”, escribió en su red Truth Social.

Más tarde, la Cámara de Representantes de EU aprobó por estrecho margen su versión de un proyecto de ley de defensa, a pesar de las preocupaciones de los demócratas sobre su elevado costo, la guerra con Irán y una disposición que reforzaría los lazos del Pentágono con Israel.

La Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2027 autorizó un gasto sin precedentes de 1.15 billones de dólares para las fuerzas armadas, fue aprobada en la Cámara de Representantes por 216 votos a favor y 212 en contra.

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OPERACIONES BÉLICAS. El Centcom informó que Estados Unidos completó una nueva jornada de ataques contra Irán, con operaciones dirigidas contra centros de mando militar, instalaciones de drones, aeronaves, capacidades marítimas y puntos de

apoyo logístico.

El organismo estadounidense aseguró que el estrecho de Ormuz continúa abierto para el tránsito comercial, pese a los ataques iraníes contra más de 30 embarcaciones durante los últimos tres meses.

Según las fuerzas estadounidenses han apoyado el paso de más de 900 barcos comerciales por esa vía marítima desde principios de mayo.

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“Los buques comerciales continúan utilizando el estrecho con el apoyo militar de EU. Desde principios de mayo, las fuerzas estadounidenses han ayudado a más de 900 barcos a transitar el estrecho”, señaló el mando militar.

Estados Unidos sostuvo que Irán no controla esa ruta internacional y aseguró que continuará el tránsito de embarcaciones pese a las amenazas y los ataques atribuidos a la Guardia Revolucionaria iraní.

Por su parte, Teherán afirmó que atacó dos bases militares utilizadas por Estados Unidos en Jordania. La Guardia Revolucionaria aseguró que los ataques alcanzaron las instalaciones Rey Faisal y Príncipe Hassan.

Según la versión iraní, fueron destruidos ocho drones MQ-9 que permanecían en preparación antes de entrar en servicio y otros dos aparatos sufrieron daños graves. También afirmó que un ataque posterior afectó un hangar de helicópteros y provocó daños a dos aeronaves militares estadounidenses.

El dato: ataques con drones iraníes contra la CIA en el Golfo llevan a analistas de inteligencia de EU a investigar si Rusia proporcionó información.

La Guardia Revolucionaria aseguró además que un bombardeo contra un centro de alojamiento de tropas estadounidenses causó muertos y heridos, aunque Washington no confirmó dicha información.

Jordania, por su parte, informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron cuatro de los seis misiles iraníes lanzados contra su territorio. Los otros dos proyectiles cayeron en zonas sin población y no provocaron víctimas ni daños materiales.

VIOLENTAR A ALIADOS. La amenaza del republicano provocó una reacción de Teherán, que aseguró que responderá contra infraestructura en distintos puntos de Medio Oriente si Estados Unidos ataca instalaciones dentro de Irán.

Un funcionario iraní, cuya identidad no fue revelada, afirmó que cualquier ataque estadounidense contra puentes o centrales eléctricas tendrá consecuencias en la región. “Si los estadounidenses atacan un puente o una central eléctrica iraní, Irán responderá atacando infraestructuras y puentes en toda la región, incluidas las instalaciones energéticas en las que Estados Unidos tiene intereses”, declaró a la agencia semioficial Tasnim.

El funcionario agregó que Teherán mantendrá sus operaciones militares y aseguró que Estados Unidos debe considerar las capacidades de respuesta iraníes. “A estas alturas, tras los últimos 10 días, los estadounidenses deberían estar plenamente convencidos de que Irán ataca donde decide atacar”, afirmó.

Además, autoridades iraníes rechazaron las amenazas estadounidenses contra una instalación subterránea conocida como Montaña Pickaxe, ubicada cerca de la planta nuclear de Natanz.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, señaló que esa instalación no tiene actividades nucleares y acusó a Washington de utilizarla como justificación para nuevos ataques.

“La obsesión de Washington con Kolang Kouh (Montaña Pickaxe), donde no se lleva a cabo ninguna actividad nuclear, no es más que un pretexto inventado para la agresión, la destrucción y el sabotaje”, escribió en X.

La instalación se encuentra enterrada bajo una montaña y es considerada una de las estructuras más protegidas de Irán. Según información del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, está ubicada a más de 100 metros bajo tierra.