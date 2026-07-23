México presenta denuncias por muerte de 17 paisanos

EL GOBIERNO de México abrió una ruta legal en Estados Unidos para esclarecer la muerte de 17 connacionales registrada desde mayo de 2025, durante operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las acciones abarcan denuncias ante autoridades federales, estatales y de condado, además de una solicitud de intervención a la oficina de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La estrategia jurídica incluye 20 denuncias que el embajador Roberto Lazzeri presentó el 13 de julio en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos. Ocho expedientes quedaron en manos de fiscalías estatales y otros 12 llegaron a instancias de condado en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas.

Un día después, la Embajada de México trasladó al Departamento de Justicia la denuncia enviada por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los 17 casos. El documento llegó mediante el Departamento de Estado, e incorporó una petición formal para “abrir las investigaciones correspondientes” y comunicar al Gobierno mexicano el avance de cada indagatoria.

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Funcionarios estadounidenses también recibieron reclamos directos por las condiciones en los centros de detención migratoria. Lazzeri expuso la semana pasada la postura de México ante representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y del ICE, con énfasis en instalaciones operadas por compañías privadas.

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), envió una carta el 14 de julio al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en la que pidió recabar información mediante solicitudes de aclaración dirigidas a Estados Unidos. También planteó revisar si los hechos resultan compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos y formular recomendaciones técnicas para prevenir nuevas muertes en operativos o instalaciones migratorias.

Cada procedimiento corresponde a fallecimientos ocurridos en circunstancias distintas, pero la SRE agrupó los expedientes dentro de la estrategia anunciada el pasado 9 de julio por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La dependencia solicitó el esclarecimiento individual de los casos y una respuesta de las autoridades competentes.