Sánchez supera por muy poco a Fujimori en Perú

Un quiosco de periódicos con titulares de la elecciones presidenciales, ayer.

La elección presidencial de Perú se mantuvo ayer en suspenso

luego de que el candidato izquierdista Roberto Sánchez tomara una ligera ventaja sobre la conservadora Keiko Fujimori durante el segundo día del conteo oficial de votos. Con más de 95 por ciento de las actas escrutadas, Roberto Sánchez alcanzó 50.12 por ciento, mientras Keiko Fujimori quedó con 49.89 por ciento, en una de las contiendas más cerradas de los últimos años en América Latina.

La diferencia mínima entre ambos aspirantes ha mantenido al país pendiente del avance del escrutinio, especialmente por las miles de mesas electorales que aún faltan por procesar y que podrían modificar nuevamente el resultado.

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El Dato: Fujimori consiguió en la segunda vuelta de 2021 una ventaja de casi 100 mil votos con las mesas fuera del país, y se espera que en esta votación también sea favorecida.

Durante la noche del domingo, la candidata de Fuerza Popular aparecía al frente en las primeras proyecciones y en las encuestas de salida. Sin embargo, conforme avanzó el conteo de votos provenientes de regiones rurales y alejadas de los principales centros urbanos, el aspirante de Juntos por el Perú comenzó a reducir la distancia hasta colocarse arriba por un estrecho margen.

“Tenemos confianza y optimismo, pero esperaremos al 100 por ciento de los votos”, declaró Roberto Sánchez ante periodistas en el Congreso peruano. El candidato también llamó a respetar el resultado final y aseguró que el país necesita estabilidad tras años marcados por crisis políticas y cambios constantes de gobierno.

Roberto Sánchez pidió serenidad a los distintos actores políticos y sostuvo que, independientemente del desenlace, Perú debe enfocarse en combatir la criminalidad, la pobreza y la inestabilidad institucional que ha golpeado al país durante la última década.

Horas antes, Keiko Fujimori se mostró tranquila frente a su domicilio en Lima y pidió paciencia mientras continúa el conteo oficial. “Vamos a esperar hasta el último voto”, afirmó la candidata conservadora, quien todavía confía en que los sufragios pendientes del extranjero puedan favorecerla.

En tanto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales indicó que todavía quedan cerca de tres mil actas por revisar. Entre ellas destacan unas mil 400 mesas ubicadas en zonas rurales y de difícil acceso, donde Roberto Sánchez ha mostrado mayor respaldo electoral, aunque algunas regiones selváticas otorgan una ligera ventaja a Keiko Fujimori.

La incertidumbre también golpeó a los mercados financieros. Las acciones de empresas peruanas registraron pérdidas en Estados Unidos tras conocerse el ajustado resultado electoral. La minera Buenaventura cayó 1.7 por ciento, mientras Credicorp retrocedió 5.9 por ciento. Intercorp Financial Services perdió 0.3 por ciento y el fondo iShares MSCI Perú and Global Exposure descendió 1.1 por ciento.

Analistas financieros señalaron que los inversionistas reaccionaron con cautela ante la posibilidad de un eventual triunfo de Roberto Sánchez, quien ha prometido impulsar cambios importantes en el modelo económico peruano y revisar concesiones mineras.

A su vez, Allianz Global Investors señaló que los mercados mantendrán la la presión hasta que concluya el conteo. Perú tiene un lugar clave en producción mundial de cobre y es uno de los principales productores de oro, plata y zinc, por lo que una modificación al sector minero genera atención entre inversionistas.