Sube a 3,535 cifra de muertos en Venezuela; hay más de 16 mil 700 heridos

Edificios dañados por terremoto que azotó Venezuela, en La Guaira.

La cifra de muertos por el doble terremoto que azotó Venezuela el 24 de junio aumentó a tres mil 535, mientras que hay más de 16 mil 700 heridos, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

A través de una tarjeta informativa, el presidente del Parlamento venezolano presentó las cifras actualizadas de las afectaciones por los terremotos magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron a Venezuela hace casi dos semanas.

Venezolanos realizan homenaje a afectados por terremotos en Venezuela, desde Caracas. ı Foto: Reuters

Así, detalló que la cifra de muertos aumentó a tres mil 535, es decir, 193 más que el día anterior, cuando se registraron tres mil 342 fallecimientos.

Mientras que se registran 16 mil 740 heridos, cifra que permaneció igual conforme al día anterior.

Escombros de edificios afectados por terremotos en Venezuela. ı Foto: Reuters

En tanto, al igual que el día anterior, seis mil 462 personas han sido rescatadas, y 86 mil 794 familias han sido atendidas.

Jorge Rodríguez ha destacado que el Gobierno de Venezuela continúa las labores para atender a los afectados por el que ha considerado el mayor desastre natural de su historia.

Sumémonos al llamado de unidad nacional de la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, por el renacer de Venezuela. Acompañamos con el corazón a las familias que hoy sufren; unidos saldremos adelante, todos somos necesarios. pic.twitter.com/4dkfUjctXo — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) July 6, 2026

“Sumémonos al llamado de unidad nacional de la Presidenta Delcy Rodríguez, por el renacer de Venezuela. Acompañamos con el corazón a las familias que hoy sufren; unidos saldremos adelante, todos somos necesarios”, escribió Rodríguez Gómez en X.

Cifras de afectados por terremotos en Venezuela presentadas por Jorge Rodríguez

Fallecidos : 3.535

Heridos : 16.740

Rescatados : 6.462

Familias atendidas : 86.794

Personas sin vivienda : 17.854

Edificios afectados : 856

Edificios colapsados : 190

Alimentos distribuidos : 9.603 T

Pacientes atendidos : 25.016

Rescatistas internacionales : 4.338

Efectivos desplegados : 29.567

Voluntarios : 27.930

Agua distribuida : 8.130,036 L

Campamentos transitorios : 82

Réplicas: 1.048

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