Siete periodistas han muerto por doble terremoto en Venezuela

Sindicato de periodistas de Venezuela lamentó la muerte de siete de sus compañeros por doble terremoto que azotó el país.

Al menos siete periodistas y comunicadores han perdido la vida como consecuencia del doble terremoto que azotó Venezuela el 24 de junio, de acuerdo con un recuento elaborado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) del país sudamericano.

A través de una esquela publicada en sus redes sociales, el organismo gremial venezolano informó que siete de sus compañeros fallecieron como consecuencia de los terremotos magnitud 7.2 y 7.5 que afectaron al país.

Edificios dañados por terremoto que azotó Venezuela, en La Guaira. ı Foto: Reuters

En la esquela, el SNTP identificó a los siete comunicadores muertos como:

Adriany Matute

Emilys Sarache

José Ángel Rivero

Javier José Rodríguez

Lissi Contreras

Oriana Guedez

Sinaí Rivas

Edificios dañados por terremoto que azotó Venezuela, en La Guaira. ı Foto: Reuters

“Honramos sus vidas, su trabajo y el compromiso que sostuvieron desde distintos espacios de los medios y la comunicación. Acompañamos con respeto y solidaridad a sus seres queridos en este momento de profundo dolor. Paz a sus almas”, se lee en la escuela.

En tanto, el SNTP informó que se mantiene la búsqueda de otros cuatro comunicadores:

Mauren Elena Morillo

Ernesto García

Carmen Helena Valdivieso

Melissa de Sousa Visconti

Edificios dañados por terremoto que azotó Venezuela, en La Guaira. ı Foto: Reuters

Por lo anterior, el Sindicato aseguró que mantiene acompañamiento a las familias de los periodistas que siguen desaparecidos.

“El SNTP acompaña a las familias de los que aún se encuentran desaparecidos y hace votos para que los esfuerzos de búsqueda permitan encontrarlos”, se lee en una publicación.

Al cierre de esta nota, la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela es de dos mil 954, según el más reciente informe del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

En tanto, hay 16 mil 592 personas heridas, 16 mil 309 sin vivienda y 190 edificios colapsados.

Periodistas fallecidos son venezolanos, pero sí ha habido muertes de extranjeros

Aunque todos los comunicadores fallecidos son nacionales, desde el inicio de la tragedia en Venezuela sí se ha registrado el fallecimiento de extranjeros que se encontraban en territorio del país sudamericano cuando ocurrió el terremoto.

Edificios dañados por terremoto que azotó Venezuela, en La Guaira. ı Foto: Reuters

Así, de acuerdo con el medio Portafolio.co, los dos países con mayor cantidad de extranjeros fallecidos por los terremotos en Venezuela son Portugal, con 79, y España, con 34.

En tanto, también se ha registrado el fallecimiento de dos ciudadanos brasileños y dos chinos.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am