Siete periodistas han muerto por doble terremoto en Venezuela

Al menos siete periodistas y comunicadores han perdido la vida como consecuencia del doble terremoto que azotó Venezuela el 24 de junio, de acuerdo con un recuento elaborado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) del país sudamericano.
A través de una esquela publicada en sus redes sociales, el organismo gremial venezolano informó que siete de sus compañeros fallecieron como consecuencia de los terremotos magnitud 7.2 y 7.5 que afectaron al país.
En la esquela, el SNTP identificó a los siete comunicadores muertos como:
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- Adriany Matute
- Emilys Sarache
- José Ángel Rivero
- Javier José Rodríguez
- Lissi Contreras
- Oriana Guedez
- Sinaí Rivas
“Honramos sus vidas, su trabajo y el compromiso que sostuvieron desde distintos espacios de los medios y la comunicación. Acompañamos con respeto y solidaridad a sus seres queridos en este momento de profundo dolor. Paz a sus almas”, se lee en la escuela.
En tanto, el SNTP informó que se mantiene la búsqueda de otros cuatro comunicadores:
- Mauren Elena Morillo
- Ernesto García
- Carmen Helena Valdivieso
- Melissa de Sousa Visconti
Por lo anterior, el Sindicato aseguró que mantiene acompañamiento a las familias de los periodistas que siguen desaparecidos.
“El SNTP acompaña a las familias de los que aún se encuentran desaparecidos y hace votos para que los esfuerzos de búsqueda permitan encontrarlos”, se lee en una publicación.
Al cierre de esta nota, la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela es de dos mil 954, según el más reciente informe del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
En tanto, hay 16 mil 592 personas heridas, 16 mil 309 sin vivienda y 190 edificios colapsados.
Periodistas fallecidos son venezolanos, pero sí ha habido muertes de extranjeros
Aunque todos los comunicadores fallecidos son nacionales, desde el inicio de la tragedia en Venezuela sí se ha registrado el fallecimiento de extranjeros que se encontraban en territorio del país sudamericano cuando ocurrió el terremoto.
Así, de acuerdo con el medio Portafolio.co, los dos países con mayor cantidad de extranjeros fallecidos por los terremotos en Venezuela son Portugal, con 79, y España, con 34.
En tanto, también se ha registrado el fallecimiento de dos ciudadanos brasileños y dos chinos.
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