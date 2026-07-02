Convocan a donar para Venezuela; San Lázaro y la UAM habilitan centros de acopio

La Cámara de Diputados y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) mantienen abiertos centros de acopio para reunir víveres y artículos de primera necesidad destinados a la población de Venezuela afectada por los sismos registrados el pasado 24 de junio.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a legisladores, trabajadores del recinto legislativo y ciudadanía en general a sumarse a la colecta de ayuda humanitaria.

“Para apoyar a nuestros hermanos de Venezuela podemos traer alimentos no perecederos, alimentos en grano, materiales de curación, pañales, productos de aseo personal, artículos de limpieza y ropa para poder enviarla a Venezuela. Estamos iniciando y ojalá las diputadas y los diputados de todos los grupos parlamentarios puedan contribuir”, expresó.

La solidaridad encuentra su mejor expresión en las acciones. Invito a sumarse al apoyo a nuestros hermanos y hermanas venezolanos en el centro de acopio instalado en la Cámara de Diputados. Víveres, medicina, cobijas y otros insumos pueden hacer la diferencia. Cada aporte cuenta. pic.twitter.com/oEpxLaj50K — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 2, 2026

Monreal señaló que personal de la Cámara ya participa en la recolección de insumos y afirmó que este es “el momento de la solidaridad con el pueblo de Venezuela”.

Asimismo, informó que los apoyos serán enviados al país sudamericano mediante la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Paralelamente, la Universidad Autónoma Metropolitana, a través del Comité Interno de Protección Civil de Rectoría General, informó que mantendrá abierto su centro de acopio hasta el próximo 3 de julio, con el propósito de reunir víveres y artículos de primera necesidad para las familias afectadas por los movimientos telúricos.

El punto de recepción se encuentra instalado en la puerta 2 de Rectoría General y opera en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Entre los productos solicitados se encuentran papel sanitario, pañales, toallas femeninas, cepillos y pasta dental, jabón, lámparas de mano, pilas y lámparas solares, así como alimentos no perecederos, entre ellos azúcar, sal, café, sopa, aceite, galletas, leche en polvo, alimentos para bebés y diversos productos enlatados, además de comida para mascotas.

El jefe del Departamento de Logística y Protección Civil de Rectoría General, Emilio Antonio Chirino Cervantes, precisó que el centro de acopio no recibe agua potable, debido a que los centros de concentración de ayuda humanitaria no aceptan ese insumo.

El funcionario explicó que una vez concluida la campaña, todos los donativos serán entregados a la Embajada de Venezuela en México para su traslado al país sudamericano.

🇻🇪 Centro de Acopio para Venezuela #LaUAMporVenezuela

Cada donación cuenta. ¡Ayúdanos a difundir y traer tu aportación!



Te esperamos en nuestro punto de recolección para recaudar insumos esenciales.



📍 Lugar: Puerta 2 de la Rectoría General

🗓 Fechas: hasta el 3 de julio de… pic.twitter.com/ima3COmRVQ — UAM (@lauammx) July 1, 2026

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MSL