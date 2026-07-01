Comisión Permanente aprueba día de dieta para Venezuela; termina en pleito por exdirector de Pemex

Fotografía ilustrativa de una sesión de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2026.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobó la donación voluntaria de un día de dieta para apoyar a Venezuela, afectada por los sismos registrados al norte del país el pasado 24 de junio y que, según cifras oficiales, han dejado más de dos mil muertos, más de once mil heridos y miles de desaparecidos.

El pleno guardó un minuto de silencio y reconoció el envío de ayuda humanitaria por parte del gobierno de México.

Además del donativo, se instalarán centros de acopio en el Senado de la República y en el palacio legislativo de San Lázaro.

El acuerdo señala que “la mesa directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión propone a las legisladoras y legisladores federales la donación de un día de dieta de forma voluntaria para apoyar al pueblo venezolano ante las graves afectaciones provocadas por los sismos”.

Desvirtúan apoyo a Venezuela por caso de exdirector de Pemex

La diputada Lorena García Jimeno, del PAN, aprovechó la sesión para exigir “los más estrictos estándares de protocolo de investigación penal” contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, señalado por violencia familiar contra su esposa, María Felicia Jiménez. También reprochó que la Secretaría de la Mujer lleve “desde hace tres meses” acéfala.

Captura de las agresiones del exdirector de Pemex, el pasado 26 de junio. ı Foto: Captura de video

El senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, acusó a la oposición de “meter agenda política por la puerta trasera” y calificó el planteamiento de “ruin”, al considerar que se usaba un tema doloroso para golpear al movimiento feminista oficialista.

La senadora priista Carolina Viggiano Austria pidió centrar el debate en la preparación de México ante desastres , y aclaró que su bancada sí firmó el acuerdo: “lo hemos firmado yo con mi puño y letra”.

La diputada morenista Andrea Navarro Pérez respondió con dureza, llamando a la oposición “mustios, hipócritas y poco solidarios”, y defendió la agenda de género del Gobierno Federal: “Las mujeres de México no estamos solas. Estamos con la Presidenta”.

El cruce derivó en acusaciones mutuas de misoginia con Fernández Noroña, y Viggiano Austria le pidió “argumentar” en lugar de “gritar”.

"¡PIENSAN COMO MACHOS!": CHOQUE INTERMINABLE EN EL CONGRESO POR CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PEMEX

La Comisión Permanente se convirtió en un campo de batalla verbal entre las legisladoras de la Cuarta Transformación y la oposición (PRI y PAN). El detonante fue la acusación… pic.twitter.com/NugvWUTxg7 — apartadomex (@ApartadoMex) July 1, 2026

Ya turnado el asunto a comisiones, García Jimeno pidió de nuevo la palabra “para insistir” en el pronunciamiento sobre Pemex.

Laura Itzel Castillo Juárez le respondió que ese tipo de propuestas debe canalizarse “a través de quienes son sus representantes” en la Mesa Directiva, ante la ausencia de Kenia López Rabadán, quien se encuentra fuera del país, y no ser planteadas directamente desde tribuna:

“Le solicito que cuando tenga alguna propuesta tan interesante como la que está planteando, pueda hacerlo a través de los conductos adecuados”.

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cehr