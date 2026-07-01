Laura Itzel admite que Víctor Rodríguez Padilla fue su asesor: ‘Caras vemos, corazones no sabemos’

La presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Laura Itzel Castillo, reconoció que el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, fue su asesor en materia de energía, pero sostuvo que “caras vemos, corazones no sabemos”, al referirse al video en el que se le observa agrediendo a su esposa, María Felicia Jiménez.

La legisladora subrayó que, pese a haber trabajado con él en el pasado y reconocer su trayectoria profesional, ello no lo exime de responsabilidades ante posibles actos de violencia.

“Fue asesor en energía, es una persona capacitada, con doctorado y especialista en cuestiones de petróleo, que ha publicado innumerables documentos y libros. Cuando yo fui, honrosamente, consejera de Pemex, fue uno de mis asesores y siempre cumplió”, señaló.

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“Caras vemos, corazones no sabemos”, así reconoció la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, que Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, fue su asesor. Esto tras la difusión del video en el que agrede físicamente a su pareja. Ella encabezará la secretaría de las Mujeres. pic.twitter.com/JROFWGhla5 — Angel Gallegos (@gallegoso) July 1, 2026

Sin embargo, al ser cuestionada sobre el comportamiento del exfuncionario, insistió en la frase: “caras vemos, corazones no sabemos”, y agregó que quien violente a una mujer debe enfrentar consecuencias.

“Quien violente a una mujer tendría que sufrir las consecuencias”, afirmó.

La próxima titular de la Secretaría de las Mujeres destacó que el gobierno federal ha asumido una agenda de combate a la violencia de género.

“Este gobierno, encabezado por mujeres, es un gobierno que ha asumido la agenda feminista y uno de los puntos básicos es luchar en contra de todo tipo de violencia”, dijo.

Añadió que la violencia no solo es física, sino que existen múltiples formas que deben ser denunciadas.

“No nada más es la violencia física. Hay violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial y todas estas tienen que ser denunciadas y combatidas”, concluyó.

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MSL