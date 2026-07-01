Monreal descarta incertidumbre por revisión del T-MEC; continuará vigente por 10 años más

El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la decisión del Gobierno de Estados Unidos de no respaldar la extensión por 16 años del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no genera incertidumbre económica para México, ya que el acuerdo permanecerá vigente hasta 2036 conforme a las disposiciones establecidas en el propio tratado.

En declaraciones a medios de comunicación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador explicó que la negativa de Washington únicamente impide ampliar la vigencia del acuerdo hasta 2042, como lo proponían México y Canadá, pero no significa su terminación.

“El tratado no se termina, continúa otros diez años, porque así se firmó hace seis”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Aniversario de la 4T Morena conmemora 8 años del triunfo de la 4T y destaca avances en programas sociales

Ante las interpretaciones sobre el T-MEC, certidumbre: las reglas están escritas. Respaldamos la visión de Estado de la Presidenta @Claudiashein y del Secretario de Economía @m_ebrard. México participa en la revisión con seriedad y confianza. pic.twitter.com/aHBcNFKOsu — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 1, 2026

Monreal precisó que, a partir de este escenario, el T-MEC permanecerá en vigor durante la próxima década y será sometido a revisiones anuales por parte de los tres países integrantes.

“Los efectos prácticos para que la población pueda entender son que se mantiene el Tratado de Libre Comercio diez años más, con el agregado de que será revisado año con año”, explicó.

El diputado señaló que, aunque el escenario ideal era extender la vigencia hasta 2042, la falta de consenso únicamente activa el mecanismo previsto en el propio acuerdo comercial.

Añadió que las delegaciones de México, Estados Unidos y Canadá volverán a reunirse el próximo 24 de julio para continuar las negociaciones derivadas del proceso de revisión.

Monreal recordó que desde el año pasado el Gobierno estadounidense presentó 54 observaciones relacionadas con distintos temas del tratado, entre ellos la protección de la vaquita marina, la piratería y diversos asuntos comerciales.

Por su parte, indicó, México presentó 13 propuestas de modificación, entre ellas la revisión de la Sección 232, referente a los aranceles al acero, aluminio y otros productos mexicanos, así como mecanismos de reciprocidad en materia laboral.

Según el legislador, una parte importante de esas solicitudes ya ha sido atendidas durante las mesas de negociación.

Cuestionado sobre los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que vinculan a una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación con operaciones de robo de combustible y el presunto financiamiento de campañas políticas en México, Monreal afirmó que corresponde a las autoridades investigar cualquier evidencia que pueda presentarse.

“Si se presentan pruebas, la Fiscalía tiene que perseguir de oficio este tipo de delitos”, sostuvo.

El diputado expresó que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de determinar si existen elementos para iniciar procedimientos penales.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL