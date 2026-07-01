Ebrard confirma que EU no renueva T-MEC; ’20 de julio vamos a tener la siguiente conversación’

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, confirmó que el gobierno estadounidense no renovará por 16 años el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y que se realizarán revisiones cada año hasta que el acuerdo concluya en 2036.

El funcionario señaló que el pacto continúa, que el comercio entre los países miembros se mantendrá bajo las reglas del convenio y que sigue prevista la tercera ronda bilateral programada para el 20 de julio.

“Lo que nos han dicho hoy, el embajador Greer, es que Estados Unidos no está en la posición de extender por 16 años, por lo tanto, nos vamos a ir por el carril de la revisión anual, por los próximos 10 años que es la diligencia acordada en el tratado. También les puedo informar a ustedes que el día 20 de julio vamos a tener la siguiente conversación. Ahora sí, ya revisión del tratado con nuestra contraparte norteamericana, ya tenemos prevista la fecha y bueno, ahí vamos a tener la oportunidad de avanzar para la revisión”, indicó en un video a través de su cuenta de X.

Por su parte, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), emitió un comunicado en donde afirmó que tras la reunión virtual conjunta con sus contrapartes: México y Canadá, el gobierno estadounidense no aceptó renovar el T-MEC “en su forma actual” y continuará dialogando con ambos países, y enfatizó que el Tratado sigue vigente hasta que se resuelva el déficit comercial o hasta 2036, fecha de vigencia del acuerdo.

“Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual. En consecuencia, el T-MEC no se renueva. Estados Unidos continuará dialogando con México y Canadá para abordar las deficiencias del Acuerdo y nuestros déficits comerciales con estos países. Sin embargo, el Acuerdo permanece vigente hasta que se resuelvan estos asuntos o hasta su terminación. Como se anunció previamente, Estados Unidos se reunirá con México la semana del 20 de julio para una tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con la revisión conjunta del T-MEC”, sostuvo.

Resultados de la conversación con Jamieson Greer ( USTR) y Dominic LeBlanc ( Canadá) sobre el futuro del TMEC : pic.twitter.com/YKXzWx1Qds — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 1, 2026

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FGR