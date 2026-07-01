EU no renueva el T-MEC; opta por revisiones anuales con México y Canadá

Cómo se anticipaba, el Gobierno de Estados Unidos decidió no renovar el Tratado Comercial que sostiene con México y Canadá (T-MEC), de acuerdo con reportes que señalan que el representante Comercial, Jamieson Greer así lo dio a conocer este 1 de julio; con ello, las revisiones anuales del pacto comenzarán a realizarse.

De acuerdo con Bloomberg, el acuerdo permanecerá vigente durante otra década, siempre y cuando ningún país decida retirarse.

Las revisiones anuales, en lugar de una renovación a largo plazo, abren la puerta a años de negociaciones polémicas sobre las normas que rigen las cadenas de suministro continentales y los bajos aranceles, vitales para los fabricantes de automóviles, los agricultores y las empresas energéticas.

Cabe mencionar que en declaraciones previas al anuncio oficial, Greer afirmó que la administración del presidente Donald Trump no estaba dispuesta a aprobar el acuerdo sin más.

“Creemos que existen problemas sustanciales”, declaró Greer en una entrevista con Bloomberg News este miércoles, añadiendo que se necesitan varios cambios para corregir los desequilibrios.

Si bien la decisión de Estados Unidos no fue una gran sorpresa, representa un giro radical para el Presidente Donald Trump, quien impuso el T-MEC original en 2020 y en su momento lo calificó como el “mejor y más importante acuerdo comercial jamás firmado”.

Trump se desencantó con el acuerdo durante su segundo mandato, en parte porque protege amplios sectores del comercio de los aranceles que pretendía imponer y no hizo mucho por abordar los déficits comerciales con México y Canadá.

🚨#ÚLTIMAHORA | Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos, informó que el país decidió no renovar su acuerdo comercial con Canadá y México y en su lugar optará por realizar revisiones anuales del pacto, una medida que podría generar incertidumbre para las empresas… pic.twitter.com/kk7L8iQCl3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 1, 2026

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FGR