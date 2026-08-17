La plataforma inDrive acelera su paso por México con un modelo que permite acordar directamente la tarifa de cada viaje, esta dinámica se complementa con el principal diferenciador de la plataforma: comisiones bajas que oscilan entre 12 y 16 por ciento y su ecosistema de seguridad que brinda mayor control y confianza para las personas usuarias y conductoras. Sólo en 2025 en todo el país se registraron 200 millones de viajes, un crecimiento anual de 20 por ciento.

“Nos caracterizamos por tener las comisiones más bajas del mercado. Esto hace que puedas negociar el precio y la mayoría del ingreso se quede para ti, es lo primero. Lo segundo, son las ventajas competitivas que tenemos: la seguridad, somos la plataforma de movilidad más segura de México”, señaló Rafael Garza Medrano, director general de inDrive en México.

En el primer semestre del año rompió la marca de los 100 millones de viajes. ı Foto: Especial

En entrevista con La Razón, el directivo explicó que inDrive comenzó a probar su modelo en México entre 2018 y 2020, como parte de un programa piloto para evaluar su viabilidad en el mercado local. Tras esa etapa de prueba, la compañía inició operaciones oficiales en el país en 2022.

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Su objetivo se centró en “luchar contra las injusticias… Lo que tratamos de hacer es no monopolizar la tecnología en ciudades grandes, como Ciudad de México y Monterrey, sino que también llevamos la tecnología y las oportunidades que da el hacer parte de un ecosistema de movilidad a las ciudades pequeñas. Saltillo, por ejemplo, fue la primera ciudad que lanzamos en México”.

Tras cuatro años en el país no sólo es una plataforma de movilidad urbana, sino que incluye otras verticales como envíos de paquetes o fletes y un área financiera que otorga préstamos digitales a los conductores.

Indrive acelera en México con tarifas negociables y menores comisiones ı Foto: Especial

El modelo central de inDrive busca que tanto pasajeros como conductores negocien el precio del viaje antes de aceptarlo, esto permite que quien solicita un viaje proponga una tarifa acorde a su presupuesto y que el chofer decida si la acepta o la aumenta. Al mismo tiempo, ambas partes conocen la información básica antes del trayecto, para quién realizará el viaje, hacia dónde se dirige y cuánto se pagará.

De acuerdo con Rafael Garza Medrano, este esquema permite que los operadores de los vehículos generen 30 por ciento más de ingresos en comparación con otras plataformas de movilidad que también operan en el país; la empresa considera que este modelo es una alternativa para mejorar la economía de los conductores.

Incluso, en los meses previos al Mundial de Futbol 2026, la plataforma consideró que llegarían más visitantes a la Ciudad de México y desde el 1° de mayo hasta el 2 de agosto sólo cobraría una comisión de 1.0 por ciento en la entidad.

23 por ciento, el ahorro de los usuarios frente a otras opciones

“Durante todo el mundial estuvimos con la comisión más baja, es decir, 1.0 por ciento de comisión en la Ciudad de México y esto es para ayudar la economía. Sabíamos que íbamos a tener más visitantes, entonces una manera de apoyar más a nuestros conductores es poderles ayudar con su economía. Ellos se llevan el 99 por ciento del viaje”, añadió Garza Medrano.

Sostuvo que, además de las comisiones bajas, uno de los incentivos que ofrece inDrive es ser una empresa justa, honesta y transparente, porque los conductores que utilizan la plataforma no se enfrentan a los cargos ocultos, “lo que tú vas a cobrar es lo que acordaste con el pasajero, es lo que vas a cobrar. Creo que ése es el primer incentivo”.

El segundo incentivo, son los programas de lealtad para los conductores donde acceden a descuentos en restaurantes, talleres, autopartes, celulares, ropa, entradas para el cine, “creo que no solamente les genera más, sino que maximiza sus ingresos, el momento en que puedes gastar menos en una cosa quiere decir que estás ahorrando dinero y estás ganando más”.

60 ciudades del país cuentan con inDrive como app de movilidad

SEGURIDAD DESDE EL REGISTRO. Garza Medrano destacó que las personas que desean incorporarse a inDrive como conductores pasan por un proceso robusto de verificación humana y se potencializa con Inteligencia Artificial para detectar antecedentes o posibles riesgos. Se solicita identificación oficial, licencia de conducir, documentos del vehículo y seguro vigente.

Se aplican controles fotográficos del vehículo y a través de selfies o pruebas de vida en tiempo real para verificar que los datos coincidan con el registro, y la frecuencia de estas revisiones varían según la ciudad, la zona y el nivel de riesgo. Para las personas usuarias aplican controles similares de verificación de documentos de identificación y pruebas de vida, en especial cuando son perfiles nuevos o tienen malas calificaciones.

El Tip: La empresa impulsa Juntas Llegamos, programa para que más mujeres sean conductoras, con capacitación, apoyo para licencia, integración a la app y acceso a vehículos.

InDrive mantiene una política de cero tolerancias frente a cualquier riesgo para la seguridad de personas usuarias y conductores y con un monitoreo constante dentro de la aplicación es que logran detectar comportamientos asociados a mensajes relacionados con acoso y cuando identifica un caso, aplica el baneo inmediato de la persona involucrada.

La empresa también afirmó que colabora con las autoridades cuando existe una solicitud formal a través de los canales correspondientes, con el objetivo de dar seguimiento a los casos y fortalecer la seguridad dentro de la plataforma.