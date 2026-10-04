ASEA advierte hackeo a su cuenta de Instagram; pide ignorar publicaciones ‘hasta nuevo aviso’

Instalaciones de la ASEA, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) advirtió una “vulneración” a su cuenta de Instagram ocurrida durante la madrugada de este domingo y pidió ignorar cualquier información difundida a través de esa red social “hasta nuevo aviso”.

Sin ofrecer más detalles, la Agencia informó que el hackeo a la cuenta agencia_asea ocurrió a las 01:52 horas de este 4 de octubre.

Por lo anterior, ASEA instó a sus seguidores en Instagram “hacer caso omiso de cualquier comunicación o difusión que se realice mediante la red social”, mientras realiza las gestiones necesarias para recuperar su perfil en la plataforma de Meta.

“Informaremos en cuanto se retome la difusión oficial en dicha red social. La ASEA nunca solicitará información a través de las redes sociales”, aclaró la Agencia.

Asimismo, indicó que las personas reguladas pueden contactar a la ASEA a través del correo contacto@asea.gob.mx.

🚨#AvisoImportante🚨

La #ASEA informa que la cuenta oficial de Instagram agencia_asea fue vulnerada.



La ASEA ya realiza las gestiones necesarias para solucionar el hackeo, ocurrido este día a las 01:52 de la mañana.



La Agencia solicita a sus seguidores, incluyendo a las… pic.twitter.com/IuJKnPaM7p — ASEA (@agencia_asea) October 4, 2026

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cehr