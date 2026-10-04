Alerta por vulneración

ASEA advierte hackeo a su cuenta de Instagram; pide ignorar publicaciones ‘hasta nuevo aviso’

Agencia informó que el hackeo a la cuenta agencia_asea ocurrió a las 01:52 horas de este 4 de octubre

Instalaciones de la ASEA, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.
Instalaciones de la ASEA, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Foto: gob.mx/asea/
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La Razón Online

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) advirtió una “vulneración” a su cuenta de Instagram ocurrida durante la madrugada de este domingo y pidió ignorar cualquier información difundida a través de esa red social “hasta nuevo aviso”.

Sin ofrecer más detalles, la Agencia informó que el hackeo a la cuenta agencia_asea ocurrió a las 01:52 horas de este 4 de octubre.

Por lo anterior, ASEA instó a sus seguidores en Instagram “hacer caso omiso de cualquier comunicación o difusión que se realice mediante la red social”, mientras realiza las gestiones necesarias para recuperar su perfil en la plataforma de Meta.

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“Informaremos en cuanto se retome la difusión oficial en dicha red social. La ASEA nunca solicitará información a través de las redes sociales”, aclaró la Agencia.

Asimismo, indicó que las personas reguladas pueden contactar a la ASEA a través del correo contacto@asea.gob.mx.

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cehr

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