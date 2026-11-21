El peso mexicano sufrió una de sus peores noticias esta semana, pues por primera vez desde mediados de 2025 volvió a romper el techo de las 19.00 unidades por dólar. A continuación detallamos cómo cerró la moneda nacional frente a la divisa verde esta semana y qué significa.

De acuerdo con datos de la plataforma Investing.com, el viernes 20 de noviembre el dólar cerró en 19.1625 pesos mexicanos. A lo largo del día, registró un máximo de 19.2020 y un mínimo de 18.9575.

Gráfico que representa el precio del dólar en pesos mexicanos. ı Foto: Captura de pantalla (Investing.com)

El cierre del viernes representa una ligera depreciación frente al del jueves 19 de noviembre, que fue de 19.0850. Además, con la cifra de ayer, el peso mexicano sumó dos días consecutivos de caídas.

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Mientras tanto, de acuerdo con la plataforma Dolario, los bancos pagan el dólar entre 17.00 y 18.59 pesos, siendo Citibanamex el que da esta última cifra, es decir, el mejor posicionado.

Tipo de cambio por Dolario.mx

¿Por qué subió el dólar y se depreció el peso mexicano esta semana?

El peso mexicano enfrentó una de sus semanas más difíciles debido a la expectativa por un diferencial más estrecho entre las tasas de referencia de Estados Unidos y México.

Recientemente, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), anunció la decisión de mantener la tasa de referencia entre 3.75 por ciento, mientras que el Banco de México (Banxico) disminuyó la suya a 6.25 por ciento.

Fachada del Banco de México. ı Foto: Cuartoscuro

Una menor tasa de referencia de Banxico resta atractivo a las inversiones en peso mexicano.

Mientras que, el jueves, se publicaron las minutas de la reunión de Banxico en donde se decidió bajar la tasa de referencia. En ellas, quedó de manifiesto que la mayoría de los integrantes no veía un riesgo para la inflación por la depreciación del peso mexicano.

Esta postura fue en contra de las expectativas del mercado, pues se esperaba una actitud más restrictiva que cerrara la puerta a nuevos recortes de tasas.

Podría seguir la depreciación del peso ante nuevo recorte de tasas de Banxico

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, advirtió que la caída del peso, que ya superó las 19.00 unidades por dólar, podría continuar hacia finales de este año.

El proceso de depreciación del peso no ha terminado. Se espera que la Fed suba su tasa en diciembre y el Banco de México podría volver a recortar en 2027.

Además, las pérdidas del sector tecnológico en el mercado de capitales provocan necesidad de liquidez y retiradas de otros… pic.twitter.com/NiDbpQkN7B — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) November 20, 2026

Lo anterior debido a que, explicó, la Fed podría aumentar nuevamente su tasa de referencia en diciembre y Banxico podría recortarla una vez más en 2027.

“Además, las pérdidas del sector tecnológico en el mercado de capitales provocan necesidad de liquidez y retiradas de otros mercados”, explicó Siller Pagaza.

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