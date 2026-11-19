Ante perspectiva de más alzas en tasas de la Fed

El peso mexicano alcanzó este jueves su nivel más bajo en más de un año, a medida que la perspectiva de un mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos intensificó una oleada de ventas, exacerbada, a su vez, por la postura monetaria laxa de México.

El peso mexicano retrocedió un 0.9%, situándose en 19.04 unidades por dólar -su nivel más débil desde junio de 2025-, prolongando las pérdidas de la jornada anterior.

Esto ocurrió después de que las minutas de la última reunión de la Reserva Federal revelaran que casi todos sus miembros prevén nuevos endurecimientos en los próximos meses con el fin de contener la inflación.

Por su parte, las minutas de la última reunión del banco central de México, publicadas este jueves, reafirmaron la postura laxa de la mayoría de sus responsables de política monetaria.

En un contexto global marcado por la venta masiva de activos de riesgo, el peso mexicano fue la divisa más castigada entre los mercados emergentes este jueves, acumulando una caída superior al 10% desde principios de septiembre.

Hace dos semanas, el Banco de México recortó su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, situándola en el 6.25%. Esta decisión resta atractivo a las operaciones de “carry trade”, en las que los inversionistas se endeudan en una moneda con tasas de interés bajas para invertir en otra que ofrece rendimientos más elevados. Actualmente, el diferencial entre las tasas de interés de Estados Unidos y México se sitúa en torno a los 237 puntos básicos, su nivel más bajo en varios años.

“La situación del peso mexicano refleja cómo los mercados evalúan las vulnerabilidades cambiarias en un entorno general de aversión al riesgo y fortaleza del dólar”, señaló Brendan McKenna, estratega de Société Générale en Nueva York.

“Fundamentalmente, el peso está bastante débil: las tasas son bajas y las reservas internacionales no son del todo suficientes. Tengo la impresión de que Banxico mantiene una postura laxa, y el peso está pagando las consecuencias”.

La decisión del banco central -que coincidió con una aceleración de la inflación superior a la prevista- ha alimentado las especulaciones de que las autoridades monetarias buscan una moneda más débil, dado que un peso fuerte perjudicaría tanto al sector turístico nacional como a las exportaciones hacia Estados Unidos. La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, declaró la semana pasada que el recorte fue una medida puntual y que el ajuste del peso ha transcurrido de manera ordenada.

Según datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés), los gestores de activos han acumulado la mayor posición bajista contra el peso mexicano en las últimas dos décadas.

Los bancos de Wall Street, incluidos JPMorgan y Citigroup, también han abandonado su recomendación -que mantenían desde hace tiempo- de sobreponderar la divisa.

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FGR