Este es el precio del dólar hoy

El peso mexicano muestra una ligera estabilización, aunque seguía presionada por el menor apetito de los inversionistas por las operaciones de carry trade, ante expectativas de que la Reserva Federal mantenga un tono restrictivo. Además, el mercado espera la publicación de la minuta de Banxico.

De esta forma, este jueves 19 de noviembre la moneda nacional se cotiza en 18.8982 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el miércoles 18 de noviembre en 18.4298 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 18.4677 unidades por divisa verde , mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 18.5525 pesos por dólar.

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Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este jueves 19 de noviembre:

Afirme : 17.50 a la compra – 19.00 a la venta

Banco Azteca : 17.55 a la compra – 18.99 a la venta

Banco de México , FIX del miércoles: 18.4677

SAT : 18.4677

Banco ve por más: 18.0432 a la compra - 19.0582

Este es el precio del dólar hoy ı Foto: Captura de pantallla

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este jueves 19 de noviembre cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 18.87 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

Este es el precio del dólar hoy ı Foto: Captura de pantallla

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LMCT